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    中國浙江重大刑案內幕曝光！綠帽夫殺妻放話再殺「小王」村幹部

    中國浙江男子徐一平涉嫌殺妻碎屍後逃逸，還放話「殺一個不夠」，據了解，疑似是懷疑妻子與村幹部有染才憤而行凶。（圖擷自微博）

    中國浙江男子徐一平涉嫌殺妻碎屍後逃逸，還放話「殺一個不夠」，據了解，疑似是懷疑妻子與村幹部有染才憤而行凶。（圖擷自微博）

    2024/11/20 10:42

    相關新聞請見：

    中國浙江發生「重大刑案」 嫌犯逃竄當局急搜山、祭出懸賞

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省諸暨市公安局發布通告，指稱應店街鎮紫閬村54歲男子徐一平15日犯下「重大刑案」後逃逸，除了祭出懸賞還緊急動員搜山，對案情卻不多說，外界議論紛紛；如今部分案情曝光，徐嫌懷疑妻子和村幹部有染，憤而涉嫌殺妻碎屍，逃逸前還放話「殺一個不夠」，顯然是暗示不會放過村幹部「小王」。

    據中媒《大皖新聞》記者19日晚間實地走訪案發地紫閬村，由於徐一平尚未落網，仍可看到警車在案發地點紫闍村監視，村內停放多輛警車，不時可看到警察在街上巡邏，甚至派出無人機到附近山區廣播勸說投案。

    據了解，徐男犯案後曾在微信群組內發文，自稱殺害妻子，並向「小王」村幹部放話「殺一個不夠」，警方獲報後到徐男家中搜索，在化糞池、附近公廁內果然發現部分「人體組織」。

    中國網友得知消息後議論紛紛，有人認為徐男應該先向村幹部下手才對，不少人更直指村委會是該好好整肅了，還有網友感嘆近來各地重大案件頻繁發生，當局應該對此高度重視才對。

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