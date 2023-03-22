還是肚子最誠實？ 習近平訪俄疑訂大量肯德基網熱議

習近平訪問俄羅斯時疑似訂了大量肯德基，引發網友討論。（圖擷取自Maria Drutska推特）

2023/03/22 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，中國國家主席習近平20日訪問俄羅斯，21日與俄羅斯總統普廷會談，引起外界關注。然而有媒體發現，習近平訪問俄羅斯時疑似訂了大量肯德基，引發網友討論。

美媒《商業內幕》（BusinessInsider）21日報導，習近平為首的中國代表團週一抵達莫斯科後，下榻當地五星級陽光飯店（Soluxe），當代表團入住飯店後，有外送員隨即送來至少18袋肯德基餐點，包裝上則繪有俄羅斯和中國國旗。

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報導指出，肯德基已因俄烏戰爭退出俄羅斯市場，但母公司百勝餐飲集團（Yum! Brands）則將肯德基在俄羅斯的餐廳經營權賣給一間俄羅斯公司，該公司將其重新命名為「Rostic's」。但從曝光的影片可見，餐點外包裝仍留有經典的肯德基爺爺桑德斯（Harland David Sanders）圖案。

不少網友對此表示「這是習近平出訪中我唯一關心的事情」、「把裝食物的紙袋直接放在地上很不禮貌」、「習近平乘坐波音747（習近平專機）飛往莫斯科，跑到肯德基，然後與普廷會面討論美國人如何毀掉一切」。

Dozens of packages from KFC were delivered to the five-star Soluxe Hotel in Moscow, where Xi Jinping was staying. pic.twitter.com/ObBP3cFteA — Maria Drutska ???????? （@maria_drutska） March 21, 2023

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