還是肚子最誠實？ 習近平訪俄疑訂大量肯德基網熱議

2023/03/22 18:53

〔即時新聞/綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續,中國國家主席習近平20日訪問俄羅斯,21日與俄羅斯總統普廷會談,引起外界關注。然而有媒體發現,習近平訪問俄羅斯時疑似訂了大量肯德基,引發網友討論。

美媒《商業內幕》(BusinessInsider)21日報導,習近平為首的中國代表團週一抵達莫斯科後,下榻當地五星級陽光飯店(Soluxe),當代表團入住飯店後,有外送員隨即送來至少18袋肯德基餐點,包裝上則繪有俄羅斯和中國國旗。

報導指出,肯德基已因俄烏戰爭退出俄羅斯市場,但母公司百勝餐飲集團(Yum! Brands)則將肯德基在俄羅斯的餐廳經營權賣給一間俄羅斯公司,該公司將其重新命名為「Rostic's」。但從曝光的影片可見,餐點外包裝仍留有經典的肯德基爺爺桑德斯(Harland David Sanders)圖案。

不少網友對此表示「這是習近平出訪中我唯一關心的事情」、「把裝食物的紙袋直接放在地上很不禮貌」、「習近平乘坐波音747(習近平專機)飛往莫斯科,跑到肯德基,然後與普廷會面討論美國人如何毀掉一切」。

Dozens of packages from KFC were delivered to the five-star Soluxe Hotel in Moscow, where Xi Jinping was staying. pic.twitter.com/ObBP3cFteA