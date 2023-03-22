對日相下馬威？ 俄軍空襲基輔地區致3死

俄軍的「見證者-136型」自殺無人機，擊中基輔州勒日希夫市1棟學校宿舍大樓。（路透）

2023/03/22 17:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本首相岸田文雄閃電祕訪烏克蘭、俄國總統普廷與中國領導人習近平在莫斯科高談「和平」後，俄軍21日入夜後對基輔地區發動新一波空襲，其中基輔州1棟學校宿舍遭到伊朗製「見證者-136型」（Shahed 136）自殺無人機擊中，已知造成至少3死7傷。

《烏克蘭真理報》報導，據烏克蘭武裝部隊總參謀部發佈的消息，烏克蘭防空部隊摧毀了俄羅斯人發射的21架無人機中的16架。

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不過，22日凌晨3時左右，其中1架自殺無人機擊中了基輔州勒日希夫市（Rzhyshchiv）1棟學校宿舍大樓，救難人員已找到3具罹難者遺體，另有7人受傷就醫，搶救工作仍在持續中。勒日希夫市位於首都基輔市以南約80公里處的聶伯河畔。

烏總統澤倫斯基在最新的視訊談話中痛批，普廷與中國領導人習近平在莫斯科高談「和平」後，莫斯科就下達「犯罪」命令。

他說：「超過20架伊朗製無人機，加上飛彈、無數次砲擊，這只是俄羅斯對烏克蘭最新一晚的恐怖行徑。每當有人試圖在莫斯科聽到『和平』一詞時，那裡就會下達另一道命，進行這種犯罪的襲擊行動。」

澤倫斯基強調，烏克蘭軍隊在陸海空取得成功，才真正使得和平更加接近。

救援人員在瓦礫堆中搜尋生還者。（路透）

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