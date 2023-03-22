為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    對日相下馬威？ 俄軍空襲基輔地區致3死

    俄軍的「見證者-136型」自殺無人機，擊中基輔州勒日希夫市1棟學校宿舍大樓。（路透）

    俄軍的「見證者-136型」自殺無人機，擊中基輔州勒日希夫市1棟學校宿舍大樓。（路透）

    2023/03/22 17:16

    〔編譯陳成良／綜合報導〕日本首相岸田文雄閃電祕訪烏克蘭、俄國總統普廷與中國領導人習近平在莫斯科高談「和平」後，俄軍21日入夜後對基輔地區發動新一波空襲，其中基輔州1棟學校宿舍遭到伊朗製「見證者-136型」（Shahed 136）自殺無人機擊中，已知造成至少3死7傷。

    《烏克蘭真理報》報導，據烏克蘭武裝部隊總參謀部發佈的消息，烏克蘭防空部隊摧毀了俄羅斯人發射的21架無人機中的16架。

    不過，22日凌晨3時左右，其中1架自殺無人機擊中了基輔州勒日希夫市（Rzhyshchiv）1棟學校宿舍大樓，救難人員已找到3具罹難者遺體，另有7人受傷就醫，搶救工作仍在持續中。勒日希夫市位於首都基輔市以南約80公里處的聶伯河畔。

    烏總統澤倫斯基在最新的視訊談話中痛批，普廷與中國領導人習近平在莫斯科高談「和平」後，莫斯科就下達「犯罪」命令。

    他說：「超過20架伊朗製無人機，加上飛彈、無數次砲擊，這只是俄羅斯對烏克蘭最新一晚的恐怖行徑。每當有人試圖在莫斯科聽到『和平』一詞時，那裡就會下達另一道命，進行這種犯罪的襲擊行動。」

    澤倫斯基強調，烏克蘭軍隊在陸海空取得成功，才真正使得和平更加接近。

    救援人員在瓦礫堆中搜尋生還者。（路透）

    救援人員在瓦礫堆中搜尋生還者。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    下巴怪怪的！烏克蘭高級官員揭比對圖：訪馬立波是普廷替身
    2023/03/22 15:31

    下巴怪怪的！烏克蘭高級官員揭比對圖：訪馬立波是普廷替身
    影片曝光！ 俄軍偷農用牽引機運輸物品 遭烏軍無人機投彈懲罰
    2023/03/22 15:16

    影片曝光！ 俄軍偷農用牽引機運輸物品 遭烏軍無人機投彈懲罰

    日月光築夢計畫 幫助創新團隊實現夢想
    慟！ 「榮歸烏克蘭」烏軍老兵母親出席追授儀式
    2023/03/22 14:34

    慟！ 「榮歸烏克蘭」烏軍老兵母親出席追授儀式
    悼念布查大屠殺罹難者 岸田文雄：對暴行感到非常憤怒
    2023/03/22 13:52

    悼念布查大屠殺罹難者 岸田文雄：對暴行感到非常憤怒
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播