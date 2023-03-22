下巴怪怪的！烏克蘭高級官員揭比對圖：訪馬立波是普廷替身

烏克蘭內政部長顧問格拉申科秀了三張不同時間的普廷照片，將普廷下巴標示出來，問說你覺得哪一個是真的？（圖擷自推特）

2023/03/22 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）18日造訪俄軍佔領的烏克蘭東部港市馬立波（Mariupol），是烏俄戰爭爆發後，普廷現身距離前線最接近的一次，不過烏克蘭官員質疑，出現在馬立波的普廷疑似是分身而非本人。

普廷18日造訪克里米亞半島，以及俄軍佔領的烏東港市馬立波（Mariupol），據俄羅斯媒體報導，普廷搭乘直升機抵達馬立波後，駕車遊覽了該市，視察了數處設施，並與當地居民進行了交談，還曝光普廷夜間駕車穿過這座城市的影片，他同時參觀了「馬立波愛樂樂團 」（Mariupol Philharmonic）表演大廳。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）質疑出現在馬立波的根本不是普廷本人，而是影武者，他秀了3張不同時間的普廷照片，將普廷下巴標示出來，問說你覺得哪一個是真的？

外界經常有普廷使用分身現身的傳言，俄國反對派自媒體「General SVR」也表示，訪問馬立波的普廷是分身，「General SVR」稱這個普廷沒有在任何地方逗​​留很長時間、也沒有說很多話，因為他們怕替身長時間曝光會露出破綻。

同時在馬立波，普廷在夜間駕車時沒有繫安全帶，也幾乎看不到安全措施，在一個剛佔領的前線城市自駕，沒有車隊保護，非常不現實，真正的普廷可能是在數百公里之外，溫暖而完全安全的地方。

Which one do you think is the real one? pic.twitter.com/SV8TVdnUQE — Anton Gerashchenko （@Gerashchenko_en） March 20, 2023

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法