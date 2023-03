下巴怪怪的！烏克蘭高級官員揭比對圖：訪馬立波是普廷替身

2023/03/22 15:31

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)18日造訪俄軍佔領的烏克蘭東部港市馬立波(Mariupol),是烏俄戰爭爆發後,普廷現身距離前線最接近的一次,不過烏克蘭官員質疑,出現在馬立波的普廷疑似是分身而非本人。

普廷18日造訪克里米亞半島,以及俄軍佔領的烏東港市馬立波(Mariupol),據俄羅斯媒體報導,普廷搭乘直升機抵達馬立波後,駕車遊覽了該市,視察了數處設施,並與當地居民進行了交談,還曝光普廷夜間駕車穿過這座城市的影片,他同時參觀了「馬立波愛樂樂團 」(Mariupol Philharmonic)表演大廳。

烏克蘭內政部長顧問格拉申科(Anton Gerashchenko)質疑出現在馬立波的根本不是普廷本人,而是影武者,他秀了3張不同時間的普廷照片,將普廷下巴標示出來,問說你覺得哪一個是真的?

外界經常有普廷使用分身現身的傳言,俄國反對派自媒體「General SVR」也表示,訪問馬立波的普廷是分身,「General SVR」稱這個普廷沒有在任何地方逗​​留很長時間、也沒有說很多話,因為他們怕替身長時間曝光會露出破綻。

同時在馬立波,普廷在夜間駕車時沒有繫安全帶,也幾乎看不到安全措施,在一個剛佔領的前線城市自駕,沒有車隊保護,非常不現實,真正的普廷可能是在數百公里之外,溫暖而完全安全的地方。

