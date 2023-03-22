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    「習普會」中國暗助俄 專家：背後回報恐包括未來協助攻台

    中國國家主席習近平（左）訪問莫斯科，21日與俄國總統普廷（右）簽署聯合聲明後，握手致意。（路透）

    中國國家主席習近平（左）訪問莫斯科，21日與俄國總統普廷（右）簽署聯合聲明後，握手致意。（路透）

    2023/03/22 16:25

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國國家主席習近平20日訪問俄國，21日與俄羅斯總統普廷會談，引起外界關注。專家分析研判，北京在俄羅斯侵略烏克蘭而遭西方國家制裁時伸出援手，可能以台海爆發危機時莫斯科支援當作交換條件。

    美國財經新聞頻道《CNBC》21日報導，分析家認為，北京當局的外交政策在某種方面上態度相當一致，中國從來不會出於純粹的利他主義而行事，出手支持或干預必然要取得相應的代價或回報。

    報導中指出，習近平在這場看似公正，卻明顯暗助俄國的國是訪問中，必然不是「免費」的，會在幫助普廷的過程中獲得豐厚回報，甚至可換取俄方在未來對解放軍可能發動侵台作戰時，某種程度的支持。

    藍灣資產管理（BlueBay Asset Management）新興市場策略分析師艾希（Timothy Ash）認為，普廷政權在侵烏受挫後變得很虛弱，習近平出手相助肯定會要求回報。

    他指出，習近平知道普廷很絕望，而且越來越依賴中國，如果普廷願意給中國大宗商品長期降價的條件，那更好，中國肯定會對變弱的普廷予取予求，包括中國想要以武力攻取台灣時，將獲得俄國的支持。

    分析家認為，中國肯定十分關注俄國入侵烏克蘭，除了軍事方面的經驗與教訓之外；觀察全球對悍然發動入侵的反應，並將這些經驗納入未來可能發動攻台行動時的外交活動上。

    投入共和黨總統初選的前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）撰文指出，如果俄羅斯戰勝烏克蘭，中國也將成為贏家。

    海利投書《華爾街日報》表示，習近平在莫斯科會見普廷，再次印證中國是俄羅斯最好的朋友、最大的支持者。習近平希望俄羅斯征服烏克蘭，因為俄羅斯對歐洲其他地方的威脅將轉移美國對亞洲的注意力，讓中國更容易趁機侵略台灣。

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