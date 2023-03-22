強化中俄關係 習訪俄非為和平

中國國家主席習近平20日抵達莫斯科後，先和俄羅斯總統普廷進行非正式會面，翌日正式會談。（美聯社）

2023/03/22 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國國家習近平廿日啟程對俄羅斯展開三天訪問，首日即與俄國總統普廷會面，但此次在鏡頭前和去年九月「上海合作組織」峰會見普廷一樣，完全未提及普廷去年二月廿四日對烏克蘭展開「特別軍事行動」一事；普廷也僅公開簡短承諾將研究中方提出的停火協議，猶如去年九月淺談中方的「疑問與關切」。美國媒體從兩人上述態度及其分別在對方國營媒體僅略提烏克蘭研判，習近平此行主軸為強化中俄關係，而非扮演俄烏戰事的和平使者。

習近平廿日刊在《俄羅斯報》和俄羅斯衛星通訊社的署名文章，通篇講述兩國「互為最大鄰國和全面戰略協作夥伴」的歷史與願景，但只用一段談烏克蘭，且聲稱「中方始終著眼事情本身的是非曲直，秉持客觀公正立場，積極勸和促談」，完全未提俄國進犯行徑及「解決烏克蘭危機的合理途徑」具體措施。

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普廷同日發表在中國《人民日報》則感謝中國「對烏克蘭問題採取平衡的態度」，「二〇二二年四月，和談並不是由我們停止的」，「向俄羅斯提出最後通牒式的要求，只能說明有人與這種現實脫離並對尋求擺脫當前局勢的方法不感興趣」，直指「西方挑起烏克蘭危機」，自詡「俄中關係事實上就是當今地區乃至全球穩定的基石」。

美國《紐約時報》研判，普廷雖承諾研究中國提出的停火協議，但廿日會面並無證據顯示習近平能說服他，普廷僅公開表示已「仔細研究」中方提議的和平方案並將「尊重」之。美國《華爾街日報》則點出，雙邊關係和簽署包括二〇三〇年前進行經濟合作的十餘項協議才是這次習近平這趟重點，尤其俄烏雙方當前皆無談判意願。

但中國官方媒體新華社強調，「明知西方國家會拿這次訪問做文章，對華開展新一波輿論攻勢，但咱們領導人還是去了」，因「中俄交好意義重大，不受別人干擾」，要求西方「不要將中俄關係與美國的盟友小圈子相提並論」、「不要破壞中國在烏克蘭問題上勸和促談的努力」、「不要再以烏克蘭危機為藉口攻擊制裁中國」。

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