美批習和平方案 外交掩護俄國

中國國家主席習近平20日抵達莫斯科後，先和俄羅斯總統普廷進行非正式會面，昨日正式會談。（路透）

2023/03/22 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國國家主席習近平展開三天俄羅斯國是訪問，廿日先與俄國總統普廷進行非正式會晤，雙方展現親密友誼，普廷表示願意討論中方提出的烏克蘭和平方案，但美國直批習為俄國犯下更多罪行提供「外交掩護」，呼籲勿受「拖延戰術」所欺。習近平廿一日先會晤俄國總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）後，再前往克里姆林宮與普廷舉行正式會談，受到克宮隆重、盛大歡迎，會中討論深化雙邊關係、經濟領域合作、國際局勢和烏克蘭危機，預料雙方將簽署重要聯合文件。

廿一日的普習會分為小範圍與擴大會議兩階段。在小範圍會談結束後，普廷說兩人進行內容豐富和坦誠的意見交流，俄羅斯企業有能力滿足中國日益增長的能源需求，也應進一步鼓勵俄中兩國以本國貨幣相互結算的實踐，俄中打算就「北方海路」項目建立工作機構。習近平則說，中俄關係一直保持蓬勃穩定的發展勢頭，合作領域不斷的擴大。習會晤米舒斯京時，透露已邀普廷在今年方便的時候訪中，同樣邀請米舒斯京訪中，而米舒斯京已應允。

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互稱親愛的朋友 支持普廷明年連任

至於廿日普廷在克宮與習進行將近四小時半的非正式會晤中，兩人都稱對方為「親愛的朋友」。普廷告訴習近平，中國在過去幾年大幅躍進，並在重大國際問題上主持公平正義，俄方也已認真研究北京提出的烏克蘭和平方案文件，對協商持開放態度。習近平則稱中俄有著相同或相似的目標，中國高度重視中俄關係，雙方可以合作共同實現目標。習也表示支持普廷明年連任總統，相信俄國人會繼續強力支持普廷。

與此同時，美國國務卿布林肯再次對中國的和平方案表達質疑，指烏克蘭主權和領土完整是所有和平方案的基礎，未加以考量的方案都是「拖延戰術」，目的是讓俄軍休養生息、重振旗鼓，俄國為了以有利於自己的條件暫停戰爭，在中國或其他國家支持下採取戰術行動，各國不應被欺瞞。布林肯還說，習近平訪問普廷是為俄國犯下的戰爭暴行提供「外交掩護」，若中國真心支持終止戰爭，可以與烏國總統澤倫斯基談話，並利用自身影響力要求俄國撤軍。

白宮國家安全會議發言人柯比廿日再次強調，現在呼籲停火只是認可俄軍的佔領行為，因此美方不會接受這場峰會的任何停火呼籲，他另提到，中俄關係只是「策略婚姻」，彼此並未非常信任對方，僅是在抵制西方和美國領導方面站成一線。烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫也說，中國的和平方案必須以恢復烏國主權、獨立及領土完整為原則。

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