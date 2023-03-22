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    斯洛伐克獲美提供「蝰蛇」直升機 填補援烏空中武力缺口

    美軍陸戰隊AH-1Z「蝰蛇」（Viper）攻擊直升機。（圖取自美軍陸戰隊）

    美軍陸戰隊AH-1Z「蝰蛇」（Viper）攻擊直升機。（圖取自美軍陸戰隊）

    2023/03/22 18:29

    〔編譯陳成良／綜合報導〕繼波蘭後，斯洛伐克17日宣布跟進示，將捐贈13架米格29戰機給烏克蘭，成為第二個贈送戰機給烏克蘭的北約國家。斯洛伐克國防部長納德（Jaroslav Nad）22日證實，美國已向斯洛伐克提供12架AH-1Z「蝰蛇」（Viper）攻擊直升機，以填補斯國空中武力缺口。

    納德在臉書發文說，美國將提供該國12架由貝爾直升機公司（Bell Helicopter）製造的新型AH-1Z「蝰蛇」攻擊直升機與附屬設備、飛行員和技術人員培訓，以及500多枚AGM-114「地獄火2」飛彈。

    AH-1Z「蝰蛇」是美國陸戰隊委託貝爾直升機公司，就AH-1W超級眼鏡蛇直升機架構的升級計畫，也是休伊（Huey）通用中型直升機休伊直升機族系最新成員，美軍又稱它為「祖魯眼鏡蛇」，這個暱稱源自北約音標字母。

    AH-1Z蝰蛇直升機導入了新型引擎與旋翼傳動系統，擁有更大的油箱，所有的更新都讓AH-1Z蝰蛇直升機可以飛的更快更遠，也能夠有更多載重，並將支援地面部隊的時間最大化，能夠在戰場上執行更久的任務。

    AH-1Z所能發射的武器種類相當多，除了火箭彈、地獄火飛彈、AIM-9響尾蛇空對空飛彈外，甚至還能發射AGM-65小牛空對地飛彈。

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