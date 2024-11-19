扯！南韓大邱海關毒品檢測儀凸槌 女乘客被迫剝下衛生棉受檢

南韓大邱機場海關的毒品、爆裂物掃描儀故障，導致女乘客被迫剝下內褲上的衛生棉受檢。機場毒品偵測儀示意圖。（法新社）

2024/11/19 09:53

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓大邱本部稅關18日表示，本月8日在大邱機場的毒品、爆裂物掃描儀IonScan故障，導致1名30來歲女乘客的電子菸油誤測出毒品反應，後續對其展開檢查時，女乘客被迫剝下內褲上的衛生棉，當局承諾未來將避免類似狀況再度發生。

據《韓聯社》報導，女乘客當天和一群人同行，在電子菸油被誤認有異後，出面指稱那是她的物品，海關隨即對整群旅客使用毫米波（millimeter wave）全身掃描儀，這能偵測出衣物下藏有的物品，藉此發現女乘客褲子內有個東西。

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女乘客後續被帶到機場小房間，剝下衛生棉向大邱海關女職員展示，整段檢查大約過了20分鐘，這才發現是烏龍一場。女乘客事後透露，被迫觀看隱私讓她感到壓力很大，導致過了那天之後月經又連來5天。

大邱本部稅關指出，由於近期發生2起在身上藏匿毒品的案件，因此職員們在安檢時相當認真，這次事件主因在於電子菸油成分可能和毒品相似，未來將努力避免守法民眾遭到誤會。

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