中共跨不過的第4大陷阱？ 習近平國師驚曝中國「這1紅利」快耗盡！

習近平「國師」鄭永年近日驚曝中國已經走到「技術紅利」快消耗殆盡的地步。（圖翻攝自微博）

2023/03/29 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國經濟危機浮上檯面，加上以美國為首等西方陣營對中陸續展開科技圍堵，中國經濟前景堪憂。被視為習近平「經濟國師」的香港中文大學深圳分校國際事務研究院院長鄭永年，近日坦言中國已經走到「技術紅利」快消耗殆盡的地步，引發熱議。

綜合中媒報導，因2020年曾應邀出席習近平在北京主持召開「經濟社會領域專家座談會」並發言，被視為習近平智囊的鄭永年，本月26日受邀參加「中國發展高層論壇2023年年會」時，驚曝中共領導下的中國已經走到「技術紅利消耗殆盡的邊緣」，正面臨「中等技術陷阱」。

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鄭永年解釋道，所謂「中等技術陷阱」指的是發展中國家憑藉低成本優勢，承接已開發國家成熟產業的產能轉移，短期確實能讓經濟快速成長，可縱觀長期，已開發國家之跨國企業始終將核心技術保留在母國，僅將較為次要的技術向發展中國家轉移，這意味著一旦次要技術轉移的紅利被收割完畢後，發展中國家的本土企業又不能成功打開技術趕超空間的話，發展中國家的經濟增長就會進入長期相對停滯的狀態。

鄭永年宣稱，想要跨越「中等技術陷阱」需滿足3個必要條件，即創設大批能夠從事基礎科研的大學與機構、大批能夠把基礎科研轉化成應用技術的國有或民營企業與機構，以及擁有支撐基礎科研跟應用技術轉化的金融體系。

相關領域專家學者過去提及中共政權時，曾指中國政府恐深陷「塔西佗陷阱」（Tacitus Trap）、美中關係陷入「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap）及中國社會掉入「中等收入陷阱」（Middle income trap）這三大陷阱，而今鄭永年再跳出來警告中共正面臨恐怕同樣跨不過的第四大陷阱，引發外界熱烈討論。

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