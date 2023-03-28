中國經濟危機早在2017就發生？ 前中共黨校教授：是真的！

中國知名部落客「老蠻數據庫」近日直言中國經濟崩潰恐在即，尤其是房地產市場，若房地產市場垮塌，將直接衝擊中國債務市場和銀行系統。（彭博）

2023/03/28 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕近期中國爛尾樓、村鎮銀行弊案、失業潮等有關經濟的負面消息頻傳，中國知名部落客「老蠻數據庫」近日直言中國經濟危機早在2017年就發生，還說全面「垮壩」的時刻即將來臨，引發外界討論。對此，前中共中央黨校教授蔡霞也表認同，認為中共處理任何事情慣於黑箱，經濟真相自然也是「能瞞則瞞」。

在推特擁有超過5萬人追蹤的「老蠻數據庫」，27日推文表示「中共經濟危機早在2017年就發生，經濟崩潰則是從2022年就開始，只是還沒到全面垮壩的時候，但這一時刻很快就要來臨。最具破壞性的突破口在房地產，這個龐大的『堰塞湖』如果垮塌，將直接沖毀（中國）債務市場和銀行系統。特別是銀行系統，它相當於中共經濟的『三峽大壩』，一旦潰堤，華夏大地將赤野千里......」。

請繼續往下閱讀...

「老蠻數據庫」的推文隨即引發熱議，蔡霞今（28日）也在推特轉發該文，直言「老蠻數據庫說得對。2015年一位體制內頂層經濟學家與我談經濟時就說『情況很糟糕』，按經濟規律，中國當時就在步入經濟危機的門檻上了。」

蔡霞也憶起2016年時，北京華遠地產前董事長、前北京商業銀行監事任志強在微博批評中官媒《央視》向習近平「肉麻表忠」，遭北京市委扣上「反黨」罪名一事，「（當時）我站出來為任志強說話，惹怒了習，中央黨校還要我交代為什麼公開寫文章為任說話。我寫的意見之一是，中國經濟積壓了大量問題，將釀成經濟危機，中央不抓經濟大講政治，對任志強大搞政治批判，根本違背黨章明確的『經濟建設為中心』的基本路線。」

蔡霞透露，被稱為習近平文膽、曾任中共中央黨校常務副校長的何毅亭當時曾說，雖然她寫的意見有道理，但公開說出來就是不對，而這讓蔡霞不禁感嘆「中共一切慣於黑箱處理，經濟真相他們也能瞞則瞞」，因此即便經濟全面崩潰隨時到來，「韭菜」也都被蒙在鼓裡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法