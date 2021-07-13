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    中共洗腦魔掌伸入香港幼稚園 前黨校教授嘆：未來中國弱智化...

    蔡霞今天分享這段香港幼稚園宣傳片，不禁嘆中共的洗腦摧殘下一代。（圖翻攝自蔡霞推特）

    蔡霞今天分享這段香港幼稚園宣傳片，不禁嘆中共的洗腦摧殘下一代。（圖翻攝自蔡霞推特）

    2021/07/13 22:17

    〔即時新聞／綜合報導〕中國洗腦宣傳「從小做起」，培養學童對黨忠誠，近期魔掌伸入香港幼童。前中共黨校教授蔡霞今天（13日）分享一段香港一所親中幼稚園宣傳片，蔡霞不禁痛斥中共的洗腦方式大幅傷害孩子的獨立思考能力，中國未來「弱智化」不意外！

    蔡霞今天在推特上分享一段香港聖文嘉中英文幼稚園的宣傳影片，片中可見幼稚園還有升旗隊，園內高升中國五星旗，動作有模有樣，直言這樣的洗腦在香港很快就會成為常態，「馴服奴隸從小娃娃抓起，東方明珠迅速黯然失色」。

    蔡霞痛斥，「這種洗腦從幼兒園抓起，極大地傷害孩子的獨立思考能力。沒有獨立思考就不可能有創造性，沒有創新能力。照此下去，我們民族的整體智商都將可能下降。」

    網友紛紛表示，「你不只是傷害孩子獨立思考的問題了，這根本是殺掉這些孩子。共產主義洗禮過的只有魔鬼，誰也不例外」、「不是將可能下降，已經下降數十年了」、「政治殭屍從娃娃做起」。

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