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    15歲開始「為氣候罷課」 瑞典環保少女獲頒榮譽博士

    瑞典亞斯伯格症環保鬥士童貝里（Greta Thunberg）。（法新社）

    瑞典亞斯伯格症環保鬥士童貝里（Greta Thunberg）。（法新社）

    2023/03/21 18:17

    〔編譯陳成良／綜合報導〕向來以激進環保鬥士形象著稱的瑞典亞斯伯格症少女童貝里（Greta Thunberg），自15歲開始「為氣候罷課」，影響全球環保意識，成名過早是抗議天才還是作秀，聲量正反兩極。不過，赫爾辛基大學神學院20日授予20歲的童貝里榮譽博士學位，肯定她的付出。

    童貝里獲得獲得宗教和信仰體系專業的榮譽博士學位，似乎很奇怪。《赫爾辛基日報》報導，赫爾辛基大學教會歷史教授黑基莱（Tuomas Heikkil）解釋說，童貝里的「環保行動主義」，與該校神學院師生探討的「人類核心本問題」密切相關。

    黑基莱說，「她為我們所有人的共同利益而努力，透過選擇童貝里授予榮譽博士學位，我們傳達出我們希望像她一樣勇敢和有影響力。」

    按照傳統，榮譽博士頭銜是大學的最高榮譽，赫爾辛基大學各院系每4年提名一次名譽博士以進行晉升，今年來自世界各地的30位傑出人士被授予榮譽博士學位，不過童貝里並未出席20日在該校舉行的授勳儀式。

    西方主流媒體對童貝里多持正面評價，因為環保符合「政治正確」。但有人批評，她只是譁眾取寵、表裡不一的富家千金。例如2019年8月她去紐約參加聯合國氣候峰會，聲稱為了避免碳排放而不搭飛機，改乘坐太陽能帆船，經歷15天橫跨大西洋到紐約，但實際上的總碳排放量遠超過搭飛機；回程童貝里也沒搭船，還請4位船員特地搭飛機到美國，再把船開回歐洲。

    童貝里曾秀出自己搭火車時的用餐照，滿桌的紙杯、塑膠，浪費食物以及食用進口香蕉，與其減碳主張矛盾。（取自推特@GretaThunberg）

    童貝里曾秀出自己搭火車時的用餐照，滿桌的紙杯、塑膠，浪費食物以及食用進口香蕉，與其減碳主張矛盾。（取自推特@GretaThunberg）

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