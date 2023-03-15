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    軍情動態》繼美國德州後 中國長征火箭在尼泊爾上空解體

    中國載運軍用間諜衛星的「長征-2D」運載火箭繼在美國德州上空解體後，又傳出在尼泊爾上空解體。（歐新社）

    中國載運軍用間諜衛星的「長征-2D」運載火箭繼在美國德州上空解體後，又傳出在尼泊爾上空解體。（歐新社）

    2023/03/15 21:37

    〔即時新聞／綜合報導〕中國載運軍用間諜衛星的「長征-2D」運載火箭8日在美國德州上空解體。近日又傳出同款火箭在尼泊爾上空解體，所幸未造成人員傷亡。

    《美國海軍學會新聞網》（USNI News）14日報導，哈佛大學天體物理學家麥克道爾（Jonathan McDowell）指出，在尼泊爾上空解體的中國火箭是去年7月發射的「長征-2D」運載火箭，上面搭載了3顆軍用偵查衛星。火箭於11日重返大氣層，最終在尼泊爾上空燒毀解體。

    報導指出，「長征-2D」運載火箭有特殊設計的「脫軌帆」（DeorbitSail），可以防止火箭殘骸在太空軌道中流浪，造成其他衛星的危險。但火箭會在何處墜毀就不是該設計的一部分。麥克道爾也指出，中國發射火箭後的處理方式充滿不確定性，這不是個好計劃。

    而針對在德州上空的火箭解體墜毀事件，北美空防司令部（NORAD）則定調為「高風險、不受控制的重返」。美國參議院軍事委員會委員、密西西比州共和黨籍參議員韋克爾（Roger Wicker）說，這起事件反映了中國不計後果地追求軍事主導地位的直接結果，他也要求總統拜登應對這些事件做出反應，而不是被動處理。

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