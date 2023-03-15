軍情動態》美軍RQ-4全球鷹無人機首度部署新加坡 執行監偵任務

「RQ-4全球鷹無人機」近日已在新加坡展開部署，成為美軍南海戰略的堅實後盾。（路透）

2023/03/15 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕隨著美軍積極提升印太地區的軍事力量，服役於美國空軍、美國海軍的「RQ-4全球鷹無人偵察機」（Global Hawk），近日已在新加坡展開部署。全球鷹對美軍在南海的監視、情報、指揮、導引等勤務，扮演舉足輕重的角色。

據《Defense News》報導，今年1月美國空軍正式將全球鷹無人機輪調部署至新加坡。這款由諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）製造的高空、長續航無人機，已多次被目擊現身樟宜空軍基地。

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這是全球鷹首次部署新加坡，此前僅在2018、2022年的新加坡航空展（Singapore Airshow）中，訪問過這個城市國家。

《Defense News》為此向新加坡國防部求證，回覆稱該國「促成了RQ-4全球鷹無人機的短期部署」。1990年兩國簽署「諒解備忘錄」（memorandum of understanding），美軍被授權使用新加坡的軍事設施。

新加坡國防部沒有提供更多的部署資訊。《Defense News》進一步詢問美國在該地區的指揮機構太平洋空軍（Pacific Air Forces）司令部。但太平洋空軍司令部、美國駐新加坡大使館均未回應部署的相關問題。

然而，新加坡的消息人士透露，全球鷹於今年1月抵達該國後，直至3月初仍在島上執行任務；且在部署期間，全球鷹幾乎只在夜間行動。

全球鷹擁有超長續航時間，美國空軍號稱達34小時以上，意味它有能力在夜間起飛、白天留滯空中執勤，並在隔天晚上從容返回基地。

全球鷹的部署行動，恰逢美國海軍的尼米茲號航空母艦（USS Nimitz）及馬金島號兩棲突擊艦（USS Makin Island）率領各自的打擊群、現蹤南海。此前2個打擊群曾先後訪問新加坡的樟宜海軍基地。

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