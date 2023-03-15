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    澳親中前總理批AUKUS 稱核潛艦是「史上最糟交易」

    澳洲前總理基廷抨擊該國購買核動力潛艦、實現艦隊現代化的AUKUS計劃。（美聯社）

    澳洲前總理基廷抨擊該國購買核動力潛艦、實現艦隊現代化的AUKUS計劃。（美聯社）

    2023/03/15 17:14

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲前總理基廷（Paul Keating）今天（15日）抨擊該國政府向美國購買核動力潛艦、實現艦隊現代化的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）計劃，並稱「這一定是有史以來最糟糕的交易」。

    據《美聯社》報導，澳洲前總理基廷今在澳洲記者協會（National Press Club of Australia）發表演說，指出潛艦將不會產生任何作用。基廷說：「中國威脅或攻擊澳洲的唯一途徑，是進行登陸戰。但要中國派遣一支龐大艦隊來佔領我們，是絕無可能的」。

    基廷認為，澳洲可以憑藉飛機或飛彈，摧毀任何中國艦隊。基廷強調：「3艘核動力潛艦就能保護我們免受中國威脅嗎？它（潛艦）就是個垃圾罷了」。

    基廷來自工黨，曾在1990年代出任澳洲總理，與現任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）隸屬同一政黨。基廷補充表示，潛艦交易是工黨創建100多年來，最糟糕的外交政策，他並嘲笑這筆交易的成本太過巨大。

    澳洲官員估計，這筆交易的成本約落在178億至245億美元（約新台幣5340億至7350億元）之間，同時將創造超過2萬個工作機會。

    會後的記者提問環節，基廷被問及其與中國的關係，是否影響了他的客觀性，對此基廷回應：「我在中國沒有商業利益，5年前就已離開中國的銀行職務」。基廷曾在中國國家開發銀行任職13年，並擔任總裁達10年之久。

    2021年基廷曾聲稱「台灣對澳洲而言並非關鍵利益」，引起澳洲政壇激辯。時任澳洲防長杜登（Peter Dutton）就駁斥，台海衝突不容忽視，表明如果美國承諾協防台灣，「難以想像澳洲袖手旁觀」。

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