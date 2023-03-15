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    國際軍情》假想敵就是中國！日石垣島陸自駐地3/16部署飛彈

    日本陸上自衛隊的03式地對空飛彈。（取自日本陸自官網）

    日本陸上自衛隊的03式地對空飛彈。（取自日本陸自官網）

    2023/03/15 19:43

    〔編譯陳成良／綜合報導〕日本明天（16日）在距離台灣322公里的沖繩縣石垣島（石垣市）新設陸上自衛隊石垣駐地，部署反艦、防空飛彈。日本軍事防線往西南方延伸，石垣島將成為日本飛彈部隊中，距離台灣最近的前線武力，明顯假想敵就是中國。

    綜合外媒報導，日本防衛省指出，石垣島陸上自衛隊駐地16日在開設，正式活動則於4月2日舉行。這裡主要使用12式地對艦飛彈和03式中程地對空飛彈（簡稱「中SAM」）等作為主力武器，包括飛彈和警備部隊在內，將部署570多名士兵。飛彈發射器等200輛軍用車輛已於5日運抵石垣島，彈藥也將於18日運達。

    報導指出，在石垣島部署陸上自衛隊是考慮因應中國、強化防衛力的一環，是繼與那國島和宮古島後在沖繩離島開設的新一軍事據點。日本防衛省說：「西南地區陸自部隊的『空白狀況』將得以消除；有助於提升威懾力和因應能力，保護國民安全。」

    石垣島距離台灣約322公里，是日本距離台灣第二近的地方。最近的是與那國島距離台灣約111公里，島上2016年3月開設了陸上自衛隊駐地，但只部署沿岸監視部隊，還沒有飛彈部隊。石垣島如今將成為日本飛彈部隊中距離台灣最近的最前線。

    日本政府為牽制中國，從2010年中期開始加強對南西諸島的軍備。鹿兒島縣奄美大島、沖繩縣宮古島都部署了飛彈部隊，今年繼石垣島之後，計劃在沖繩沖繩宮城島宇流麻市部署地對艦飛彈部隊。與那國島也在推進部署飛彈部隊。

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