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    美國眾院撥款委員會6議員今訪台 將晉見蔡總統

    外交部北美司長徐佑典（中）歡迎美國聯邦眾議院撥款委員會訪團。團員自左至右為眾議員喬伊斯（David Joyce）、賈西亞（Mike Garcia）、沃麥克（Steve Womack） 、克維特（Ken Calvert）、柯爾（Tom Cole）及凱斯（Ed Case）。（外交部提供）

    外交部北美司長徐佑典（中）歡迎美國聯邦眾議院撥款委員會訪團。團員自左至右為眾議員喬伊斯（David Joyce）、賈西亞（Mike Garcia）、沃麥克（Steve Womack） 、克維特（Ken Calvert）、柯爾（Tom Cole）及凱斯（Ed Case）。（外交部提供）

    2023/03/15 12:37

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）和外交部今天同步宣布，聯邦眾院撥款委員會國防小組主席克維特（Ken Calvert）等6名美國眾議員今天搭乘行政專機到訪台灣。

    外交部說明，訪團由聯邦眾院撥款委員會國防小組主席克維特（Ken Calvert）率領，於3月15日到16日率團搭乘行政專機來台訪問，訪團成員包括眾議員柯爾（Tom Cole）、沃麥克（Steve Womack）、喬伊斯（David Joyce）、凱斯（Ed Case）及賈西亞（Mike Garcia），均為撥款委員會成員。

    AIT表示，此訪問行程為眾議員出訪印太地區的一環。此國會代表團將與台灣資深領袖會面，討論美台關係、區域安全，貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

    外交部表示，訪台期將晉見蔡英文總統、拜會國安會秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴，雙方將就強化台美安全及經貿合作等議題交換意見。對於6位跨黨派美國聯邦眾議員聯袂到訪，外交部表達誠摯歡迎。

    外交部指出，這次來訪的6位聯邦眾議員都是我國在美國國會的重要友人，過去幾年曾分別在強化台美安全合作、支持台灣參與世衛（WHO）與「印太經濟架構」（IPEF）及台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）等重要議題上，堅定為台灣發聲。這次訪團成員到訪，再次彰顯美國國會對台灣不分黨派的強勁支持。外交部將持續與美國國會及行政部門密切合作，以穩健深化台美在各領域的合作夥伴關係。

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