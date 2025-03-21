只剩5小時！ 涉貪警官林明佐1200萬交保 看守所尚未收到具保通知

台中看守所至今天上午11時，尚未收到林明佐具保釋放通知，圖為他坐著輪椅開庭情景。（資料照）

2025/03/21 10:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕有「百億總裁」、「中部博弈賭王」之稱的九州博弈集團總裁陳政谷，被控賄賂前刑事警察局警政監、時任台中市警局刑警大隊長林明佐，掩護其賭博、洗錢等犯罪，台中地院本月17日諭知陳政谷2億元交保，其胞妹不到1天籌足2億元，陳於18日愉快地走出台中看守所；涉嫌貪污4451萬元的林明佐，也獲得1200萬元交保，具保期限是今天（21日）下午4點，但距離此期限只剩5小時，台中看守所尚未收到具保釋放的通知。

台中地方法院於18日傍晚裁定，林明佐1200萬元交保，期限是今天下午4時之前，否則延長羈押2個月，禁止接見、通信等，如果提出保證金交保，則限制住居及出境出海8個月，應遵守不得與同案被告、證人接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情行為，不過，從18日傍晚至今天上午11時，看守所都尚未接到台中地方法院的具保釋放通知。

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台中地院裁定林明佐交保主因，是法官認為他的串證等風險降低，其次是考量林明佐罹患疾病（腰薦椎脊髓內許旺式細胞瘤，壓迫神經導致下肢麻痺無力，需仰賴輪椅移動，甚至大小便失禁，生活無法自理，又泌尿道感染導致副睪炎），需密集定期到醫院治療。

另一方面，台中地檢署已經對陳政谷與林明佐交保，向高等法院台中分院提出抗告，理由是2人違反組織犯罪防制條例、貪污治罪條例等重罪嫌疑重大，法院沒有命2人接受適當的科技設備監控，防止2人逃亡，為確保本案後續審判與執行程序能順利進行，落實國家刑罰權的公益，依法提起抗告，請求高等法院台中分院審慎認定。

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