父母涉重摔3月兒致死 宜蘭地院裁定續押

宜市一對夫妻涉嫌虐待3月大親生兒，正當男嬰與死神搏鬥時，竟跑到礁溪泡湯曬恩愛。2人被檢方起訴，法官裁定續押。（圖擷取自朱女臉書）

2025/03/23 21:23

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭市一名3個月大男嬰疑遭父母長期虐待，今年1月被重摔床上，造成幼小身子癱軟、抽搐，送醫急救仍回天乏術。正當男嬰與死神搏鬥時，涉虐父母還到礁溪泡湯曬恩愛，案發後被羈押禁見。檢方最近偵結起訴，宜蘭地院召開接押庭裁定續押。

宜市受虐男嬰父母，即23歲吳姓男子與33歲朱姓妻子育有2子，2歲多長子去年在家遭毆打成傷，被宜蘭縣府隔離安置。朱女去年9月生下次子，男嬰出生後，夫妻倆數度凌虐，1月5日被重摔，一度失去呼吸心跳，經送醫急救，21日傷重不治，1月7日當男嬰性命垂危之際，夫妻倆跑到礁溪泡湯，並在網路社群PO恩愛合照，引發撻伐聲浪。

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起訴指出，去年底，男嬰哭鬧不休，遭母親朱女3度摑巴掌，導致臉頰與額頭紅腫，後來又因哭鬧，朱女使用包巾包裹拋到床上4次，男嬰頭部與頸部受重擊，均未送醫治療。今年1月5日，父親吳男不滿男嬰哭鬧，把他重摔床上，在場的朱女沒有制止，事後才緊急送醫，最終因顱內出血併發敗血性休克及多重器官衰竭死亡。

檢察官認定吳男與朱女犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項、刑法第277條第2項前段之成年人故意對兒童犯傷害致死罪、刑法第286條第3項前段之妨害幼童發育致死罪，將2人起訴。全案移審宜蘭地院，地院召開接押庭，法官認為2名被告犯下重罪，且有勾串、滅證與逃亡之虞，裁定續押。

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