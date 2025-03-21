中國海警護航漁船襲擾東沙海域 海巡署：強勢驅離捍衛國家主權

海巡艦艇查緝中國非法越界漁船。（記者邱俊福翻攝）

2025/03/21 11:30

〔記者邱俊福／台北報導〕中國海警近期伴隨漁船，甚至於漁船還出現不尋常的船團形式，越界襲擾我漁業資源豐沛的東沙海域，企圖非法大肆捕撈，破壞海洋生態，海巡艦艇取締時，海警船更航入我限制水域干擾我方執法，態度蠻橫；海巡署今強調，強勢驅離，嚴正譴責，全力捍衛國家主權。

海巡署表示，東沙環礁為我國首座海洋國家公園，以保護海洋生態環境為主軸，為明令禁止各式捕撈及垂釣行為的最高規格海洋保護區，由於漁業資源豐沛與中國沿近海資源枯竭有別，近日屢遭中國不肖漁民越界捕撈，中方卻以海警船護航，罔顧海洋永續的普世價值，予以嚴正譴責。

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同時，海巡署也表達，對中國海警干擾我國海域執法的襲擾行為，不僅升高兩岸緊張情勢，也單方面破壞區域和平穩定，海巡艦艇將會嚴密監控中國海警船動態。

海巡署表示，上月15日，中國漁船以罕見船團的形式出現，第一時間即多達6艘母船，並施放高達29艘小舟，海巡艦艇取締驅離過程，中國海警船竟穿越我限制水域干擾執法，並於限制水域內連續繞行，形同為環保流氓保駕護航。

同月26日，海巡署發動東沙海域擴大威力掃蕩專案勤務，強勢攔停登檢中國「粵饒漁23588」漁船，期間2艘海警船航入我限制水域干擾我方執法，海巡艦艇立即阻擋海警船，並依法查扣5艘小舟；本月11日再度扣留1艘中國小舟，期間海警船仍嘗試干擾我方執法均告失敗，並遭海巡艦艇阻擋驅離至限制水域外。

本月12日後，東沙海域未再偵獲中國漁船，但有2艘海警船仍續留東沙限制水域周邊襲擾，海巡艦船全程監控對應、廣播，先後順利驅離；18日深夜，海警「3304」再度襲擾東沙限制水域，數度進出我限制水域航行，正由海巡艦船全程監控驅離中。

海巡署查扣小舟。（記者邱俊福翻攝）

海巡人員頂著惡劣海象，強行登檢越界中國漁船。（記者邱俊福翻攝）

非法越界中國漁船以左右轉彎、蛇行方式，躲避我方海巡人員攔檢。（記者邱俊福翻攝）

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