週一好天氣！各地溫暖晴到多雲 西部日夜溫差逾10度

週一各地晴到多雲的好天氣，白天氣溫相較今日再稍微上升一些。（記者方賓照攝）

2025/03/23 22:02

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週一（23日）天氣與今天相似，而這樣的好天氣會一路持續到週四。明天白天氣溫上看30度，但各地仍日夜溫差大，西部溫差達10度以上。

中央氣象署預報，週一天氣與今天類似，各地大多為晴到多雲穩定的天氣，氣溫會相較今日再稍微上升一些。

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溫度方面，西半部高溫約29至30度，東半部高溫約26至27度，感受偏暖，外出須注意防曬並多補充水份。但各地早晚低溫約14至18度，感受稍涼，日夜溫差大，早出晚歸一定要多帶件保暖衣物避免著涼。

天氣風險公司指出，這樣相對較穩定的天氣將一路延續至週四，氣溫也將逐日更為回升，甚至週三四北部及東部預測高溫也將有機會達到30度左右，中南部高溫則有機會來到30度以上，從事戶外活動時，建議適時補充水分並做好防曬措施。而各地低溫約18-23度，氣溫相對較舒適，但日夜溫差仍較大。

紫外線指數部分，週一台北市、新北市、基隆市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。

​空氣品質方面，週一環境風場為東南風，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；馬祖、金門易有局部低雲或霧影響能見度。花東空品區為「良好」等級；雲嘉南、宜蘭空品區為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

週一西半部高溫約29至30度，東半部高溫約26至27度，但各地早晚低溫約14至18度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週一台北市、新北市、基隆市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

​空氣品質方面，週一雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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