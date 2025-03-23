為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    週一好天氣！各地溫暖晴到多雲 西部日夜溫差逾10度

    週一各地晴到多雲的好天氣，白天氣溫相較今日再稍微上升一些。（記者方賓照攝）

    週一各地晴到多雲的好天氣，白天氣溫相較今日再稍微上升一些。（記者方賓照攝）

    2025/03/23 22:02

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週一（23日）天氣與今天相似，而這樣的好天氣會一路持續到週四。明天白天氣溫上看30度，但各地仍日夜溫差大，西部溫差達10度以上。

    中央氣象署預報，週一天氣與今天類似，各地大多為晴到多雲穩定的天氣，氣溫會相較今日再稍微上升一些。

    溫度方面，西半部高溫約29至30度，東半部高溫約26至27度，感受偏暖，外出須注意防曬並多補充水份。但各地早晚低溫約14至18度，感受稍涼，日夜溫差大，早出晚歸一定要多帶件保暖衣物避免著涼。

    天氣風險公司指出，這樣相對較穩定的天氣將一路延續至週四，氣溫也將逐日更為回升，甚至週三四北部及東部預測高溫也將有機會達到30度左右，中南部高溫則有機會來到30度以上，從事戶外活動時，建議適時補充水分並做好防曬措施。而各地低溫約18-23度，氣溫相對較舒適，但日夜溫差仍較大。

    紫外線指數部分，週一台北市、新北市、基隆市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。

    ​空氣品質方面，週一環境風場為東南風，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；馬祖、金門易有局部低雲或霧影響能見度。花東空品區為「良好」等級；雲嘉南、宜蘭空品區為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

    週一西半部高溫約29至30度，東半部高溫約26至27度，但各地早晚低溫約14至18度。（擷取自中央氣象署網站）

    週一西半部高溫約29至30度，東半部高溫約26至27度，但各地早晚低溫約14至18度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週一台北市、新北市、基隆市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週一台北市、新北市、基隆市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    ​空氣品質方面，週一雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    ​空氣品質方面，週一雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播