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    倫敦希斯洛機場變電站火災大停電全天關閉 數千航班受影響

    全球交通最為繁忙的機場之一，英國倫敦希斯洛機場因附近變電站發生大型火災導致「嚴重電力中斷」，已宣布全天關閉，並警告未來數日將出現「嚴重混亂」。（圖擷取自X/@LondonFire）

    全球交通最為繁忙的機場之一，英國倫敦希斯洛機場因附近變電站發生大型火災導致「嚴重電力中斷」，已宣布全天關閉，並警告未來數日將出現「嚴重混亂」。（圖擷取自X/@LondonFire）

    2025/03/21 12:18

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全球交通最為繁忙的機場之一，英國倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）因附近變電站發生大型火災導致「嚴重電力中斷」，已宣布全天關閉，並警告未來數日將出現「嚴重混亂」，數千航班也因此受影響。

    綜合外媒報導，這次電力中斷源自位於西倫敦海耶斯的一處電力變電站內變壓器起火。倫敦消防隊派出10輛消防車和約70名消防員趕赴現場。消防官員表示，他們於當地時間星期四晚上11點23分接到火警通知，並徹夜在場處理。

    助理局長古爾本（Pat Goulbourne）在聲明中指出，當局已設置200米警戒線，疏散約150人。消防員引導29人從周邊房產安全撤離。社交媒體上流傳的影片顯示，大火時巨大的火焰和濃煙升入空中。

    希斯洛機場在社交平台X上發布聲明表示：「由於向機場供電的電力變電站發生火災，希斯洛機場正經歷嚴重的電力中斷。為維護乘客和同事的安全，希斯洛機場將關閉至3月21日晚上23點59分。」

    機場向媒體表示「不清楚何時電力才能可靠地恢復」，強調「預計未來幾天將出現嚴重混亂」。社交媒體分享的影片顯示，停電期間機場大部分區域一片漆黑。機場已要求乘客不要前往，並敦促聯繫航空公司獲取更多資訊。

    蘇格蘭及南方電力網絡（Scottish and Southern Electricity Networks）公司表示，他們已意識到機場附近的倫敦郊區發生「大範圍停電」，此次計劃外的停電影響了超過16000戶家庭。

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