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    愛爾蘭「嘴砲拳王」宣布參選總統 批評歐盟移民協議

    UFC前冠軍選手、「嘴砲拳王」麥葛雷格近日在社交媒體上宣布有意參選愛爾蘭總統，並呼籲在今年11月11日之前舉行總統選舉。（歐新社）

    UFC前冠軍選手、「嘴砲拳王」麥葛雷格近日在社交媒體上宣布有意參選愛爾蘭總統，並呼籲在今年11月11日之前舉行總統選舉。（歐新社）

    2025/03/21 13:48

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕UFC前冠軍選手、「嘴砲拳王」麥葛雷格（Conor McGregor）近日在社交媒體上宣布有意參選愛爾蘭總統，並呼籲在今年11月11日之前舉行總統選舉。

    綜合外媒報導，麥葛雷格在Instagram上發布的競選宣言中，強烈反對歐盟移民協議（EU Migration Pact），並承諾如當選，將把該協議付諸公投。他表示：「這不是政府或我個人能決定的事情，而是愛爾蘭人民的選擇。」他質疑愛爾蘭政府為何熱衷於同意這項協議，並主張所有愛爾蘭人民應對自己的未來有發言權。

    這位格鬥選手在宣布參選前幾天訪問了美國華盛頓特區，並於聖派翠克節期間與美國總統川普在橢圓形辦公室會面。期間，他公開批評愛爾蘭政府的移民政策，聲稱愛爾蘭正因「非法移民騙局」而可能失去其文化特性。他甚至將美國比作愛爾蘭的「老大哥」，呼籲美國對愛爾蘭加以關照。

    麥葛雷格的社交媒體貼文附有一張照片，他身穿綠色棒球帽，上面印有「Make Ireland Great Again」（讓愛爾蘭再次偉大）的標語，抱著一個小孩站在飛機前。

    這些言論引發了愛爾蘭政府官員的強烈批評。愛爾蘭總理馬汀（Micheal Martin）表示，麥葛雷格的言論「錯誤，並不反映聖派翠克節的精神或愛爾蘭人民的觀點」。副總理哈里斯（Simon Harris）則指出，麥葛雷格「沒有授權」代表愛爾蘭人民發言。

    歐盟委員會在其網站上解釋，《移民與庇護公約》是「一套管理移民並在歐盟層面建立共同庇護制度的新規則」。

    麥葛雷格過去曾捲入多起法律糾紛。女子漢德（Nikita Hand）曾指控麥葛雷格在2018年於都柏林一家飯店強姦她，去年她贏得了民事訴訟，獲得超過20萬英鎊賠償。都柏林高等法院陪審團裁定麥葛雷格確實對她性侵犯。麥葛雷格目前正對此判決提出上訴。此外，他還承認在2019年於都柏林一家酒吧襲擊了一名男子。

    綽號「臭名昭著」（The Notorious）的麥葛雷格曾贏得多項UFC冠軍賽，如今將其爭議性格延伸至政治領域，其競選前景及對愛爾蘭政治格局的影響有待觀察。

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