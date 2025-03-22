驅逐武統中配處罰過重？矢板明夫：台灣政府處理方式充滿人性

中配「小微」（左）及「恩綺」（右），昨被廢止居留許可、要求限期離境。（擷取自抖音、Thread，本報合成）

2025/03/22 23:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國籍配偶「小微」及「恩綺」，因涉嫌發布影片鼓吹武統侵略，昨日被廢止居留許可，並要求限期離境。對此，社會部分聲音認為中配在台灣有家庭，擔心處罰過重，而日本資深媒體人矢板明夫認為，台灣政府的處理方式還算是充滿人性的。

繼中配網紅「亞亞」劉振亞涉嫌鼓吹武統，移民署限令離境後，同樣身為中配的「小微」及「恩綺」，也因涉嫌發布影片鼓吹武統侵略，經移民署審查，昨日廢止居留許可，依法要求限期離境，逾期則強制出境。

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有人擔心處罰太重，矢板明夫今在臉書PO文說，對幫助中共在台灣宣傳武統的中配，台灣政府近期加強管理，已有好幾個中配因宣傳統戰被取消在台灣居住的資格；有一些人認為處罰過重，但和以莫須有的罪名在中國「被失蹤」的八旗文化總編輯富察（李延賀）等人比起來，台灣政府的處理方式，還是充滿人性的。

富察在中國被控犯「煽動分裂國家罪」，國台辦3月17日說，2月中已公開宣判，但未公布刑期。富察為申請台灣公民身分，2023年3月到中國註銷戶籍，但後來失聯；同年4月，國台辦表示，富察涉嫌危害國家安全，正接受調查。

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