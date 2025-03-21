曾嘲諷過賴清德！中國「愛國網紅」逃漏稅慘了

中國左派網紅司馬南曾諷刺過總統賴清德、稱台灣「台灣某些人想敬酒不吃吃罰酒」，被中國網友封為「愛國網紅」。（擷取自司馬南Youtube頻道）

2025/03/21 12:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國左派網紅司馬南曾諷刺過總統賴清德、稱台灣「台灣某些人想敬酒不吃吃罰酒」，且拍過影片「不管怎麼樣，台灣一定要回家！」被中國網友封為「愛國網紅」。不過他先是在去年底被相關單位禁止在網路發言，中國稅務局今日更宣布，司馬南涉嫌逃漏稅，已對其追繳稅款加上滯納金、罰款共計926萬元人民幣（約新台幣4200萬元）。

司馬南在微博擁有超過300萬粉絲，在抖音上則有超過3700萬名粉絲。他於去年賴清德發表雙十演說後，曾諷刺賴清德「講話積極作用，促兩岸加速統一」；在中國舉行「聯合利劍-2024B」軍演時，司馬南更稱：「台灣某些人想敬酒不吃吃罰酒、倒行逆施，賴清德上任之後比蔡英文還蔡英文。那麼就只剩一個字了。」

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不過，中國網路監管單位就已於去年禁止司馬南發言，為期一年，並且沒有透露具體禁言原因，司馬南的社群也在去年11月5日後就再也沒有更新。

中媒今日報導，司馬南在2019年至2023年期間，通過隱匿收入、虛假申報等手段，少繳個人所得稅、增值稅等稅費共計462.43萬元（約新台幣2100萬元）。此外，其實控企業北京某影視策劃中心通過虛列成本費用，違規享受小微企業優惠政策等方式，少繳企業所得稅75.32萬元（約新台幣340萬元）。

中國國家稅務總局北京市稅務局稽查局根據「個人所得稅法」、「企業所得稅法」、「稅收徵收管理法」、「行政處罰法」等相關法律法規，對司馬南及其實控企業追繳稅費款，加收滯納金、罰款共計人民幣926.94萬元（約合台幣4200萬元）

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