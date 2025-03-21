外媒揭英王查爾斯擬邀美國加入大英國協

據消息人士透露，英國國王查爾斯正考慮向美國總統川普（Donald Trump）提出一項引人矚目的外交提議，邀請美國成為大英國協的「準會員」。（路透）

2025/03/21 11:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕據消息人士透露，英國國王查爾斯正考慮向美國總統川普（Donald Trump）提出一項引人矚目的外交提議，邀請美國成為大英國協的「準會員」，此舉可能顛覆英美關係並影響全球政治局勢。

據《每日郵報》報導指出，這一構想最早可追溯至川普的第一任期，當時由皇家大英國協協會（Royal Commonwealth Society, RCS）提出，並已獲得已故英國女王伊莉莎白二世的默許。如今，隨著川普再度入主白宮，這項提案再次受到關注，並可能正式提上英美高層議程。

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儘管美國早在1776年便脫離英國獨立，但這並不影響其成為大英國協第57個成員國的可能性。分析指出，若美國接受「準會員」身份，這將被視為邁向正式會員資格的關鍵一步，並進一步提升大英國協在全球政治中的影響力。

事實上，早在2017年，皇家大英國協協會便曾致信川普提出類似建議，並由英國右翼改革黨領袖法拉吉（Nigel Farage）親自遞交。然而，此事當時未能取得實質進展。近期，川普接受英國首相施凱爾（Keir Starmer）遞交的國是訪問邀請後，這項提案再度成為熱議話題。

知情人士指出，這項提議不僅攸關英美特殊關係的進一步深化，也與川普對英國王室的尊崇態度有關。據悉，川普曾公開表示對查爾斯國王的高度讚譽，並在2024年底發布的影片中形容查爾斯是「非常好的人」，顯示他對王室有一定親和力。

此外，此項提案還可能涉及更深層的地緣政治考量。美加近期因貿易摩擦而關係緊張，而美國若加入大英國協，或能在外交層面緩和與加拿大的分歧，甚至為未來的雙邊經貿談判提供新的籌碼。

目前，大英國協擁有56個成員國，總人口超過27億，涵蓋多個前英國殖民地。儘管美國曾經是英國的殖民地，但這一歷史背景並不構成加入的障礙。消息人士透露，該提議目前仍在「最高層級」討論中，皇家大英國協協會尚未對此發表正式聲明。美國重返英國勢力圈？查爾斯擬邀川普加入大英國協 改變全球權力格局

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