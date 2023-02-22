曾為掃毒「門面」！前墨西哥公共安全部長收賄助販毒定罪

墨西哥前公共安全大臣葛納洛・加西亞・盧納（Genaro García Luna）遭指控收墨西哥最大犯罪集團的賄款，並協助提供情報資訊。案件經由美國法院審理後，於昨日作出有罪判決，盧納將可能面臨終身監禁。（美聯社）

2023/02/22 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥前公共安全部長葛納洛・加西亞・盧納（Genaro García Luna）曾是墨西哥毒品戰爭的策劃者，卻遭指控收受墨西哥最大犯罪集團的賄款，並協助提供情報資訊。案件經由美國法院審理後，於昨日作出有罪判決，盧納將可能面臨終身監禁。

根據BBC報導，在2006年至2012年時在總統卡德隆（Felipe Calderon）任內擔任公共安全部長的盧納，於2019年在美國德克薩斯州因收販毒集團賄款罪名遭捕，但盧納始終堅稱自己是清白的，拒不認罪。不過在昨日紐約布魯克林聯邦地區法院經過為期4週的審判和3天的陪審團審議，盧納因協助墨西哥最大的犯罪集團「西納羅亞販毒集團」（Sinaloa Cartel）手中盜取數百萬美元，最終作出有罪判決。根據法院裁定，盧納至少將服刑20年，且可能面臨終身監禁。

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盧納作為卡德隆的手下擔任公共安全大臣，職位相當於美國聯邦調查局（FBI）最高官員，自2006年開始負責打擊販毒集團，更是墨西哥毒品戰爭的策劃者，沒想到卻涉嫌向綽號「矮子」的大毒梟古茲曼（Joaquin ”El Chapo” Guzman）為首的墨國黑幫「西納羅亞販毒集團」提供了有關競爭對手的情報，並警告組織有關執法行動。

檢察官說，盧納在任內期間接受了古茲曼裝在公文包裡的數百萬美元，2018年，針對「矮子古茲曼」的審判，販毒集團前成員贊巴達（Jesus“ Rey” Zambada）作證說明，他已經向盧納支付了數百萬美元的款項，而古茲曼於2019年被判處終身監禁加30年徒刑，但盧納2020年對檢方提出的指控一概不認罪。雖然盧納否認了這些指控，且沒有充分物證證實，不過此次判決結果是建立在九名合作證人的證詞之上，且這些證人大多是已被定罪的卡特爾成員，包括贊巴達。

盧納的律師在事後辯稱，此證詞都是謊言及誹謗，「證人作證都不利於盧納，他們只是為了在犯下可怕的罪行後選擇自救。」不過美國檢察官Saritha Komatireddy在結案陳詞表示，如果沒有盧納的幫助，西那羅亞販毒集團不可能建立一個「全球可卡因帝國」。

判決出爐後，墨西哥現任總統洛佩斯·奧布拉多爾（Andrés Manuel López Obrador）的發言人赫蘇斯·拉米雷斯·奎瓦斯（Jesús Ramírez Cuevas）在推特上發文並讚揚陪審團的決定並寫道：「正義已經制裁了卡德隆的前侍，對人民犯下的罪刑我們永遠不會遺忘」。

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