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    墨西哥毒梟拿「反物質步槍」轟軍機 網諷：準確度0％

    墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼的兒子奧維迪奧今（6）日遭逮，引發毒梟與軍警嚴重衝突。網上傳出有毒梟成員持反物質步槍朝掩護軍警的墨西哥軍機射擊。（圖擷取自Ed's Manifesto推特）

    墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼的兒子奧維迪奧今（6）日遭逮，引發毒梟與軍警嚴重衝突。網上傳出有毒梟成員持反物質步槍朝掩護軍警的墨西哥軍機射擊。（圖擷取自Ed's Manifesto推特）

    2023/01/06 20:22

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）的兒子奧維迪奧（Ovidio Guzmán-López）今（6）日遭逮，隨即引發毒梟與軍警嚴重衝突。網上就傳出有毒梟成員持反物質步槍朝掩護軍警的墨西哥軍機射擊。

    根據英國國家廣播公司《BBC》報導，奧維迪奧自稱繼承了父親的毒品帝國。政府部門在歷時6個月的監控行動後收網，成功將他在錫那羅亞逮捕。而在軍警進行逮捕任務時也引來毒梟的反擊。

    墨西哥安全專家兼教官艾德（Ed's Manifesto）今日在推特上發布一則影片，表示有納羅亞販毒集團成員試圖擊落墨西哥空軍的軍機。他也提到，空軍出動軍機是為了掩護逮捕奧維迪奧的軍警。

    從影片中可見，毒梟手持一把大口徑反物質步槍對著空中的軍機連開5槍，不過網友則認為距離太遠根本打不軍機，也有網友發現這把步槍僅裝了機械瞄具，笑稱「準確度0%」、「他甚麼都沒打中」、「這樣只是在浪費子彈」。

    根據影片判斷，毒梟的槍應為知名的巴雷特M82（Barrett M82）系列反物質步槍，這款步槍使用.50 BMG大口徑子彈，用於反輕裝甲載具或防禦工事。毒梟所持有的巴雷特M82則多來自墨西哥軍警流出至黑市的公發品。

    根據影片判斷，毒梟的槍應為知名的巴雷特M82（Barrett M82）系列反物質步槍。（圖擷取自Barrett官網）

    根據影片判斷，毒梟的槍應為知名的巴雷特M82（Barrett M82）系列反物質步槍。（圖擷取自Barrett官網）

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