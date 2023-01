墨西哥毒梟拿「反物質步槍」轟軍機 網諷：準確度0％

2023/01/06 20:22

〔即時新聞/綜合報導〕墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼(Joaquin "El Chapo" Guzman)的兒子奧維迪奧(Ovidio Guzmán-López)今(6)日遭逮,隨即引發毒梟與軍警嚴重衝突。網上就傳出有毒梟成員持反物質步槍朝掩護軍警的墨西哥軍機射擊。

根據英國國家廣播公司《BBC》報導,奧維迪奧自稱繼承了父親的毒品帝國。政府部門在歷時6個月的監控行動後收網,成功將他在錫那羅亞逮捕。而在軍警進行逮捕任務時也引來毒梟的反擊。

墨西哥安全專家兼教官艾德(Ed's Manifesto)今日在推特上發布一則影片,表示有納羅亞販毒集團成員試圖擊落墨西哥空軍的軍機。他也提到,空軍出動軍機是為了掩護逮捕奧維迪奧的軍警。

從影片中可見,毒梟手持一把大口徑反物質步槍對著空中的軍機連開5槍,不過網友則認為距離太遠根本打不軍機,也有網友發現這把步槍僅裝了機械瞄具,笑稱「準確度0%」、「他甚麼都沒打中」、「這樣只是在浪費子彈」。

根據影片判斷,毒梟的槍應為知名的巴雷特M82(Barrett M82)系列反物質步槍,這款步槍使用.50 BMG大口徑子彈,用於反輕裝甲載具或防禦工事。毒梟所持有的巴雷特M82則多來自墨西哥軍警流出至黑市的公發品。

Sinaloa cartel members trying to take down Mexican Air Force planes that where providing cover for the apparent extraction of Oviedo Guzman Loera from Sinaloa after his arrest this morning pic.twitter.com/CZD6JB0qNk