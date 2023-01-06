為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    墨國大毒梟之子被逮捕引爆街頭槍戰 3維安人員身亡

    墨西哥毒梟奧維迪奧遭逮捕引發幫派份子暴亂。（美聯社）

    墨西哥毒梟奧維迪奧遭逮捕引發幫派份子暴亂。（美聯社）

    2023/01/06 14:27

    〔即時新聞／綜合報導〕美國政府重金懸賞，墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）的兒子奧維迪奧（Ovidio Guzmán-López），在警方佈局半年後遭逮捕。這起行動引發當地幫派份子暴動，並與維安部隊發生衝突，造成3名維安人員身亡。

    《BBC》報導，墨西哥警方在歷時6個月的監控行動後收網，在錫那羅亞逮捕奧維迪奧。此次的突襲引發幫派怒火，他們設置路障、焚燒車輛，甚至還攻擊當地機場。一架準備起飛的班機遭波及，另造成錫那羅亞三座機場共超過百架班次取消。墨國民航機構表示，位於庫利亞坎的一架空軍軍機也被擊中。

    市長莫亞（Ruben Rocha Moya）在推特證實，聯邦特種部隊自當地時間週四清晨起展開行動，城市部分地區被封鎖，呼籲民眾待在家中。報導提到，維安部隊與幫派份子交火直到中午。許多商店遭到洗劫，錫那羅亞內所有學校全面關閉直到週五。

    墨西哥警方曾在2019年抓到奧維迪奧，但為避免其手下的暴力威脅只得縱虎歸山。美國在去年12月發出懸賞令，對提供情資讓奧維迪奧及另外3個兄弟遭逮捕或定罪者，給予最高500萬美元獎金，這次的行動也正好在美國總統拜登下週訪問墨西哥，參加北美領袖峰會前夕達成。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    墨西哥大毒梟之子被逮引發槍擊暴力 民航、軍機遭擊中
    2023/01/06 09:55

    墨西哥大毒梟之子被逮引發槍擊暴力 民航、軍機遭擊中
    墨西哥監獄遭武裝分子突襲釀17死 幫派頭目趁機逃獄
    2023/01/03 11:42

    墨西哥監獄遭武裝分子突襲釀17死 幫派頭目趁機逃獄

    士林萬坪森海首席 圓山富璟珍稀難求
    槍手開裝甲車襲擊墨西哥監獄 14人死亡、大批囚犯逃獄
    2023/01/02 09:54

    槍手開裝甲車襲擊墨西哥監獄 14人死亡、大批囚犯逃獄
    墨西哥巴士高速公路翻覆 釀15死47傷慘劇
    2023/01/01 10:21

    墨西哥巴士高速公路翻覆 釀15死47傷慘劇

    優化資產配置 國雄無双攻守兼備成最佳亮點
    墨西哥機場查獲詭異包裹 藏了4顆人類頭骨
    2022/12/31 17:26

    墨西哥機場查獲詭異包裹 藏了4顆人類頭骨
    中英對照讀新聞》Mexico declares Otomi site first ancient monument in a decade墨西哥宣布10年來第一個原住民奧托米古代遺跡
    2022/12/25 05:30

    中英對照讀新聞》Mexico declares Otomi site first an…
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播