墨國大毒梟之子被逮捕引爆街頭槍戰 3維安人員身亡

墨西哥毒梟奧維迪奧遭逮捕引發幫派份子暴亂。（美聯社）

2023/01/06 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府重金懸賞，墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）的兒子奧維迪奧（Ovidio Guzmán-López），在警方佈局半年後遭逮捕。這起行動引發當地幫派份子暴動，並與維安部隊發生衝突，造成3名維安人員身亡。

《BBC》報導，墨西哥警方在歷時6個月的監控行動後收網，在錫那羅亞逮捕奧維迪奧。此次的突襲引發幫派怒火，他們設置路障、焚燒車輛，甚至還攻擊當地機場。一架準備起飛的班機遭波及，另造成錫那羅亞三座機場共超過百架班次取消。墨國民航機構表示，位於庫利亞坎的一架空軍軍機也被擊中。

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市長莫亞（Ruben Rocha Moya）在推特證實，聯邦特種部隊自當地時間週四清晨起展開行動，城市部分地區被封鎖，呼籲民眾待在家中。報導提到，維安部隊與幫派份子交火直到中午。許多商店遭到洗劫，錫那羅亞內所有學校全面關閉直到週五。

墨西哥警方曾在2019年抓到奧維迪奧，但為避免其手下的暴力威脅只得縱虎歸山。美國在去年12月發出懸賞令，對提供情資讓奧維迪奧及另外3個兄弟遭逮捕或定罪者，給予最高500萬美元獎金，這次的行動也正好在美國總統拜登下週訪問墨西哥，參加北美領袖峰會前夕達成。

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