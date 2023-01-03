墨西哥監獄遭武裝分子突襲釀17死 幫派頭目趁機逃獄

墨西哥華雷斯城監獄遭襲擊。圖為墨國軍方在監獄外戒護。（歐新社）

2023/01/03 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥華雷斯城（Juarez）於當地時間1日上午發生劫獄事件，武裝分子駕著裝甲車襲擊華雷斯城一座州立監獄，造成多人死亡，大批囚犯逃獄。官方指出，逃獄的囚犯中包括當地幫派首領。

綜合外媒報導，墨西哥安全部長羅格里奎茲（Rosa Icela Rodriguez）表示，槍手1日乘坐裝甲車抵達監獄外，下車後朝著監獄路口與宿舍內開槍，死者中有10人是獄警；在逃獄的囚犯中，還包括幫派「Los Mexicles」的首領，該名首領和錫那羅亞州（Sinaloa）的毒梟合作已久。

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墨西哥國防部長山多瓦（Luis Cresencio Sandoval）指出，士兵和警方在重新取得監獄控制權之後，發現監獄內有10間「VIP牢房」，其中1間牢房有一個裝滿現金的保險箱，另外還發現了古柯鹼、安非他命、海洛因、芬太尼與大麻等毒品。

山多瓦提到，武裝團體幾乎同時襲擊監獄還有市區的一處警局，有兩名槍手在劫獄事件發生前在警局附近被警方擊斃，他認為，這很有可能為了轉移警方注意力。山多瓦指出，此次劫獄事件起初死亡人數為14人，2日上升至17人，包括10名獄警、7名囚犯。

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