威尼斯今起徵收「入城費」 盼減輕過度旅遊壓力

威尼斯官方評估，今（25）日將有破萬人付費入城，旅客須提供QR Code以證明預約資格。（美聯社）

2024/04/25 16:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為了防止被遊客「淹沒」，威尼斯今（25）日起針對特定旅遊尖峰日徵收「入城費」，一日遊旅客須事先上網預約才能入城，以減輕這座美麗城市的緊繃旅遊壓力。

根據《路透》報導，威尼斯成為全球首座須支付旅遊稅才可進入的城市。任何「一日遊客」若想在旅遊人數高峰日拜訪威尼斯，都必須事前上網登記，支付5歐元（約新台幣175元）後取得QRcode才算預約成功。

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當地檢查人員將隨機抽查預約旅客的證明，違反者將面臨罰金50歐元（約新台幣1748元）至300歐元（約新台幣10488元）不等。

威尼斯市政府表示，2023年大約有2000萬人拜訪這座城市，遠遠超過當地5萬居民。為了降低對居民的影響並分散人流，威尼斯於4月25日起至7月中旬間，針對主要旅遊的尖峰日實施為期29天的「一日遊門票」管制，涵蓋大部份週末時間。

市長路易吉·布魯格納羅（Luigi Brugnaro）稱此項政策是「全球首創」，也強調「我們並不是要關閉這座城市，我們只是想讓它變得宜居。」

威尼斯市議員西蒙·文圖里尼（Simone Venturini）說，「我們需要在遊客和居民之間找到一種平衡，一種新的平衡」；他表示，「當然我們需要保護居民的空間，我們需要阻止一日遊者在特定日期到來」。

「由於（威尼斯城市）規模較小、更脆弱，它受到這種現象的影響更大，因此比其他國家更早採取行動，試圖找到解決方案。」文圖里尼還提到，這項入城門票規定只是試行方案，未來可能會在某些特定時間酌收更高的入城費用，以減少遊客數量。

昨（24）日威尼斯市議員西蒙·文圖里尼（Simone Venturini）在「旅遊稅」告示前接受媒體採訪。 （美聯社）

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