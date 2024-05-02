台灣25歲女學生在澳洲失聯 昆士蘭警方發布協尋

澳洲昆士蘭州警方發布失蹤人口協尋資訊，住在布里斯本的25歲台灣女子呂侑珉（Yu-Ming Lu）下落不明。（擷取自臉書Queensland Police Service）

2024/05/02 23:28

〔中央社〕澳洲昆士蘭州警方今天在其官網上發布失蹤人口協尋資訊，稱一名25歲、居住在布里斯本（Brisbane）的台灣女子下落不明，希望民眾協助提供相關線索。

澳洲當地中文媒體「今日悉尼」（Sydney Today）報導，該名失蹤女子名叫呂侑珉（Yu-Ming Lu）。她最後的身影是於當地時間4月29日晚間10時20分左右出現在碼頭街（Wharf Street）的學生宿舍，且自4月30日上午8時後就未與任何人聯繫。

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根據警方公告，失蹤台籍女子身高約160公分，身形苗條，擁有深棕色長髮和棕色眼珠。

由於失聯狀況與她的個性不符，她的家屬和警方都很擔心她的安危。昆士蘭州警方呼籲，若任何人有相關線索，請主動聯絡調查人員。

「今日悉尼」則報導，呂侑珉的家屬透露，她於4月6日持觀光簽證入境澳洲，目前就讀布里斯本的布朗斯英語學校（Browns English Language School）。她的母親說，她與女兒最後一次聯絡是在4月30日中午，後來就沒了女兒的消息，女兒最後一次使用宿舍門禁卡則是在29日晚間6時許。

該網站還稱，呂侑珉是最近2週在澳洲失聯的第3名華人女性。上月21日，來自中國吉林的女子夏雪突然失聯；5月1日，中國浙江省寧波市的女子蔣桂飛也向「今日澳洲」求助，稱女兒徐丹雯已失聯3天，迄今杳無音訊。

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