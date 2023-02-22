烏克蘭不能戰敗！ 義總理宣布援助3款防空神器

義大利總理梅洛尼（左）21日與烏克蘭總統澤倫斯基會談，一同召開記者會。（彭博）

2023/02/22 17:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）21日抵達基輔訪問，她與烏克蘭總統澤倫斯基會談後強調，一旦烏克蘭戰敗，歐洲其他國家會有被侵略的風險。梅洛尼同時正式宣布援助3款防空武器，協助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵。

梅洛尼會後與澤倫斯基舉行聯合記者會，她承諾義大利利會繼續支持烏克蘭，但表示和其他國家協商後，暫時不會向烏克蘭提供戰機，不過義大利正考慮提供更多防空系統。

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梅洛尼證實，義大利準備向烏克蘭提供的第6批軍援清單中，包括了SAMP/T（Surface-to-Air Missile Platform/Terrain）、天兵（Skyguard）陸基短程防空飛彈系統，以及「斯帕達」（Spada）地面短程防空系統。

梅洛尼說，「我們與法國一起在這方面做了很多工作，以快速結合我們的技術。SAMP/T 防空系統非常重要，但新的援助計畫包括其他系統——Skyguard 和 Spada。」

SAMP/T是法國、義大利現役使用的陸基防空飛彈系統，由歐洲飛彈大廠MBDA與達利思（Thales）合資的Eurosam公司生產，主要結合「紫菀30型」（Aster 30）防空飛彈與Arabel多功能電子掃描雷達，可攔截中程彈道飛彈，填補烏克蘭的防空缺口。

Spada地面短程防空系統主要搭配義大利研發的「蝮蛇」（Aspide，又譯「阿斯派德」）多用途飛彈，至於結合戰管雷達、35快砲及「麻雀」飛彈的「天兵」防空系統，強化了區域防空的能力，是防衛機場、重要軍事設施的主要防空武器。

義大利決定向烏克蘭提供SAMP/T中程防空系統。圖為SAMP/T發射車發射「紫苑30」飛彈。（圖擷取自MBDA公司網站）

義大利準備援助配備「蝮蛇」（Aspide）飛彈的「斯帕達」（Spada）地面短程防空系統。（取自義大利國防部官網）

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