影片曝光！烏軍2款反裝甲飛彈擊毀俄軍裝甲車 俄兵倉皇逃跑

2023/02/22 15:53

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭仍在持續中,烏克蘭武裝部隊以各式反裝甲飛彈重挫俄軍裝甲車,推特流傳一段烏克蘭武裝部隊以Stugna-P與標槍飛彈擊毀1輛俄軍BMP裝甲車的影片。

推特帳號「@Azovsouth」po出一段影片,可以看到影片中的俄軍BMP裝甲車先被1枚飛彈命中,一些俄羅斯士兵倉皇從車內逃出,車體嚴重冒煙,接著第2枚飛彈襲來,俄軍BMP裝甲車嚴重受損,「@Azovsouth」在推文中表示「兩種不同的飛彈命中俄軍BMP裝甲車,第一個是Stugna-P,第二個是標槍飛彈。」

俄烏戰爭將滿1年,美國總統拜登20日抵達烏克蘭首都基輔訪問,21日在波蘭華沙的皇家城堡(Royal Castle)發表演說,指出基輔目前仍屹立不搖,自豪且滿懷自信,最重要的是基輔獨立自主。當俄羅斯入侵時,不僅是烏克蘭受到考驗,整個世界包括歐洲、美國、北約,所有民主國家都在接受考驗。

拜登強調:「毫無疑問的,我們對烏克蘭的支持不會動搖,北約不會分裂,我們不會倦怠;普廷對土地與權力的貪婪慾望將會破滅,烏克蘭人民對國家的熱愛將會繼續盛行。」

????????Powerful!!



Two different missiles hit the Rashists BMP.

The first is a Stugna ATGM, the second is the FGM-148 Javelin???????????? pic.twitter.com/nHNinAHnYz