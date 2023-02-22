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    影片曝光！烏軍2款反裝甲飛彈擊毀俄軍裝甲車 俄兵倉皇逃跑

    推特流傳一段烏克蘭武裝部隊以Stugna-P與標槍飛彈擊毀1輛俄軍BMP裝甲車的影片。（圖擷自推特）

    推特流傳一段烏克蘭武裝部隊以Stugna-P與標槍飛彈擊毀1輛俄軍BMP裝甲車的影片。（圖擷自推特）

    2023/02/22 15:53

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭仍在持續中，烏克蘭武裝部隊以各式反裝甲飛彈重挫俄軍裝甲車，推特流傳一段烏克蘭武裝部隊以Stugna-P與標槍飛彈擊毀1輛俄軍BMP裝甲車的影片。

    推特帳號「@Azovsouth」po出一段影片，可以看到影片中的俄軍BMP裝甲車先被1枚飛彈命中，一些俄羅斯士兵倉皇從車內逃出，車體嚴重冒煙，接著第2枚飛彈襲來，俄軍BMP裝甲車嚴重受損，「@Azovsouth」在推文中表示「兩種不同的飛彈命中俄軍BMP裝甲車，第一個是Stugna-P，第二個是標槍飛彈。」

    俄烏戰爭將滿1年，美國總統拜登20日抵達烏克蘭首都基輔訪問，21日在波蘭華沙的皇家城堡（Royal Castle）發表演說，指出基輔目前仍屹立不搖，自豪且滿懷自信，最重要的是基輔獨立自主。當俄羅斯入侵時，不僅是烏克蘭受到考驗，整個世界包括歐洲、美國、北約，所有民主國家都在接受考驗。

    拜登強調：「毫無疑問的，我們對烏克蘭的支持不會動搖，北約不會分裂，我們不會倦怠；普廷對土地與權力的貪婪慾望將會破滅，烏克蘭人民對國家的熱愛將會繼續盛行。」

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