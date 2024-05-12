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愛吃重鹹？最新研究：餐桌加鹽恐增41％胃癌風險

讓「重口味」偷走你的健康，研究顯示，餐桌上加鹽恐增41%胃癌風險。（圖擷取Pixabay）

讓「重口味」偷走你的健康，研究顯示，餐桌上加鹽恐增41%胃癌風險。（圖擷取Pixabay）

2024/05/12 14:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國倫敦大學瑪麗皇后學院（Queen Mary University of London）的研究，習慣在餐桌上加鹽的人，罹患胃癌的風險可能更高。這項研究於2024年4月19日發表於《胃癌》（Gastric Cancer）期刊，提醒人們注意飲食習慣與健康風險的關係。

研究團隊利用英國生物銀行（UK Biobank）的數據，追蹤了超過47萬名成年人的健康狀況長達10年。分析結果顯示，那些「總是」在餐桌上加鹽的人，與「從不／很少」加鹽的人相比，罹患胃癌的風險高出41%。

雖然亞洲地區的研究已將高鹽飲食與胃癌風險聯繫起來，但西方人群的研究卻很少，且僅限於病例對照研究。這項研究提供了新的證據，表明西方人群也可能存在這種關聯。

研究人員推測，高鹽飲食可能會破壞胃黏膜，使其更容易受到幽門螺旋桿菌感染，而幽門螺旋桿菌感染是胃癌的主要風險因素之一。此外，高鹽飲食也可能通過其他機制增加胃癌風險，例如與亞硝基化合物和化學致癌物協同作用，損害胃上皮細胞。

研究團隊強調，這項研究並非要建議人們完全不加鹽，而是要提醒人們注意鹽攝取量，並盡量减少在餐桌上加鹽的習慣。研究的主要作者陳雪莉（Celia Chen）指出：「鹽是食物調味的重要成分，適量的鹽攝取對健康是必要的。但關鍵是適量，不要過量。」

研究人員建議，人們可以透過選擇新鮮食材、烹飪時少放鹽、改用其他香料調味，以及在餐桌上不要額外加鹽等方法，來減少鹽攝取量。

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