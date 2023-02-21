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    俄官員拒絕提供彈藥 瓦格納集團痛斥資敵

    瓦格納集團領導人指控，俄羅斯官員刻意刁難，導致部隊無法得到足夠的彈藥。圖為士兵在瓦格納總部外合影。（路透）

    瓦格納集團領導人指控，俄羅斯官員刻意刁難，導致部隊無法得到足夠的彈藥。圖為士兵在瓦格納總部外合影。（路透）

    2023/02/21 13:05

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭陷入膠著之際，日前俄羅斯雇傭兵瓦格納集團（Wagner Group）領導人指控，俄羅斯部分官員刻意刁難，導致瓦格納集團無法得到足夠的彈藥，俄軍內部各派勢力衝突正逐漸浮上檯面。

    據《路透》報導，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）週一（20日）指稱，俄羅斯官員刻意不提供他足夠的彈藥補給，讓戰事難以進展。瓦格納集團參與了鏖戰數月的巴赫姆特（Bakhmut）爭奪行動，巴赫姆特位於烏克蘭東部頓涅茨克州（Donetsk Oblast）。

    瓦格納新聞部發布的7分鐘影片中，憤怒並情緒化的普里格津表示，他必須向官員「道歉並服從」，才能勉強獲得彈藥支援。普里格津高聲咒罵：「儘管我有許多關係與管道，我卻無法解決這個問題」。

    普里格津指出，現階段俄羅斯的軍事生產能力，絕對足以支應前線作戰需求，因此他的部隊遭遇「供應困難」是刻意為之的結果，普里格津強調：「那些干擾我們贏得戰爭的人，毫無疑問正直接替敵人工作」。

    自戰爭爆發以來，普里格津已多次與俄軍將領、克里姆林宮官員公開發生爭執，指責他們在針對基輔的攻擊行動中表現消極。此外，普里格津更嚴厲批判俄羅斯國防部，稱國防部試圖「攬功」，將瓦格納集團在戰場上的成就歸功於軍方。

    美國白宮上週表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，瓦格納集團的傷亡人數已超過3萬人，其中約有9000人陣亡。數據並顯示，去年12月以來在戰場喪命的瓦格納士兵中，約有90%是從俄羅斯聯邦監獄招募來的罪犯。

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