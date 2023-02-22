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    訪波蘭演說讚烏克蘭屹立不搖 拜登：俄羅斯絕不會戰勝

    拜登在華沙發表演說，強調基輔目前仍然屹立不搖，「俄羅斯絕不會戰勝烏克蘭」。（歐新社）

    拜登在華沙發表演說，強調基輔目前仍然屹立不搖，「俄羅斯絕不會戰勝烏克蘭」。（歐新社）

    2023/02/22 07:01

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登20日抵達烏克蘭首都基輔訪問，結束訪問後前往波蘭，拜登21日在華沙發表演說，強調基輔目前仍然屹立不搖，「俄羅斯絕不會戰勝烏克蘭」。

    綜合外媒報導，拜登在華沙的皇家城堡（Royal Castle）發表演說，提到1年前全世界都為「基輔淪陷」做準備，但他剛結束基輔訪問行程，他現在可以向大家報告的是，基輔目前仍屹立不搖，自豪且滿懷自信，最重要的是基輔獨立自主。當俄羅斯入侵時，不僅是烏克蘭受到考驗，整個世界包括歐洲、美國、北約，所有民主國家都在接受考驗。

    針對俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）在國情咨文中發表的反西方言論，拜登回應：「我要向俄羅斯人民說，美國與歐洲國家並不想控制或摧毀俄羅斯，西方並未像普廷今天所說的那樣『正在密謀攻擊俄羅斯』，這場戰爭從來就不是必然發生，是普廷選擇了這場戰爭。烏克蘭必須保衛自己，但普廷選擇繼續打仗，而普廷可以隨時選擇結束戰爭。」

    除此之外，拜登也在談話中點出俄軍在烏俄戰爭中犯下反人類罪行，拜登指出：「俄羅斯軍隊和僱傭軍異常殘暴，他們犯下反人類罪行卻沒有感到一點羞恥或內疚。他們以平民為目標，將強姦做為戰爭武器，綁架烏克蘭兒童，沒有人能從俄羅斯正犯下的暴行上轉移目光，這些行為令人厭惡。」

    拜登強調：「毫無疑問的，我們對烏克蘭的支持不會動搖，北約不會分裂，我們不會倦怠；普廷對土地與權力的貪婪慾望將會破滅，烏克蘭人民對國家的熱愛將會繼續盛行。」

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