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喵星人能活多久？台英合作研究揭「貓命最長」2品種

台英合作研究指出，伯曼貓（Birman）是預期壽命最長的貓咪之一，平均為14.4歲。（法新社）

台英合作研究指出，伯曼貓（Birman）是預期壽命最長的貓咪之一，平均為14.4歲。（法新社）

2024/05/13 13:11

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國近日發表針對貓咪壽命的大型研究，英國寵物貓平均壽命為11.7年，其中緬甸貓與伯曼貓出生時的預期壽命最長，平均可達14.4歲。

英國皇家獸醫學院（Royal Veterinary College）與台灣中興大學合作，在《貓科醫學和外科雜誌》（Journal of Feline Medicine and Surgery）期刊上發布針對貓咪壽命的大型研究，調查了2019年1月至2021年3月獸醫就診7936隻數據，包括了819隻純種貓、6998混種貓以及119隻不確定品種的米克斯。

研究發現，英國寵物貓出生時的預期壽命為11.7年，整體而言，混種貓比純種貓壽命長約1.5年，母貓的平均壽命比公貓長1.3年，絕育後的貓比未絕育的貓長1.1年。

鄧紫云：有助飼主珍惜與寵物相處時間

而最長壽的貓咪品種為緬甸貓（Burmese）和伯曼貓（Birman），其預期壽命最長，平均為14.4歲；而斯芬克斯貓（Sphynx，無毛貓）的預期壽命最短，僅6.7年，研究推估可能是因為遺傳易患心臟病或其他疾病。

據《生活科學》（LiveScience）報導，該研究合著者、台灣國立中興大學獸醫學系助理教授鄧紫云表示，生命表為貓主人和獸醫在做出有關收養、醫療或安樂死等重要決定時提供了更多資訊，「這可以幫助寵物主人珍惜時間以及他們的聯繫和關係。」

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