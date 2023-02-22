史詩級纏綿！ 哈伯捕捉到牧夫座3星系奇妙合體

這張影像由 NASA/ESA 哈伯太空望遠鏡拍攝到的畫面，圖中相互作用的星系三重奏為「SDSSCGB 10189」，位於牧夫座。（翻攝自ESA官網）

2023/02/22 15:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕哈伯太空望遠鏡（HubbleSpaceTelescope）日前發布了一張照片，再度記錄下絕美宇宙美景，捕捉到正在進行中的「3重星系」合併。這個編號「SDSSCGB 10189」的星體位於中心處距地球7億光年的牧夫座（Boötes）。這種星系間的相互作用被認為是星系演化的一個重要面向，有助於解開浩瀚宇宙之謎。

在哈伯太空望遠鏡拍攝的這張令人驚嘆的圖片中，牧夫座中壯觀的3個合併星系佔據了中心位置。這3個星系正處於碰撞過程中，最終將合併成一個更大的星系，在這個過程中，透過相互的引力作用扭曲了彼此的螺旋結構。

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在「SDSSCGB 10189」星體中，3個大型星系之間僅相隔5萬光年的距離。雖然遙遠的距離可能不會造成碰撞危機，但從宇宙的角度來看，實際上是非常接近的，如同人類肉眼可見最遠的深空天體仙女座星系，距離地球250萬光年，也是「本星系群」（包括地球所處之銀河系在內的一群星系）中最大的星系。

當一個大星系吞噬較小的星系，或者這次富含氣體的3個星系碰撞合併後，皆會形成「最亮團星系」（BCG）。對科學家來說，藉由BCG提供有關「宇宙網」（cosmic web）演化的線索，或許可用來追蹤星系團的形成，因為星系團是由數百個至數千個星系所組成的巨大結構，並由暗物質形成的「團塊」（clumps）和絲狀物質，將其星系團內的各個星系連接起來。

我們自己的星系鄰居也是如此，如果仙女座星系與銀河系發生碰撞，兩個星系將在大約70億年後最終合併為一個更大的橢圓星系。但相對而言距離要遠得多，離銀河系最近的仙女座星系距離地球超過250萬光年。

據《Science alert》報導，這張照片由哈伯太空望遠鏡的第3代廣域照相機（Wide Field Camera 3，WFC3）與先進巡天照相機（Advanced Camera for Surveys，ACS）拍攝。

哈伯太空望遠鏡是美國航太總署（NASA）和歐洲太空總署（ESA）合作的項目，1990年發射升空，30多年來傳回地球珍貴的太陽系、銀河系和遙遠星系的影像，徹底改變天文學的世界，也改變人類對宇宙的視野。

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