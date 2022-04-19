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    絕美天使之翼！哈伯捕捉到3.3億光年外2星系奇妙合體

    哈伯太空望遠鏡，捕捉到暱稱「天使之翼」的一對龐大的系翅膀。（翻攝自ESA官網）

    哈伯太空望遠鏡，捕捉到暱稱「天使之翼」的一對龐大的系翅膀。（翻攝自ESA官網）

    2022/04/19 18:00

    〔編譯陳成良／綜合報導〕哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）日前發佈了一張照片，再度記錄下絕美宇宙美景，捕捉到位於距地球約3.3 億光年的獅子座2個星系，透過引力相互作用，形成幾乎對稱的一對「翅膀」。這個編號「VV689」的星體因其外觀，被暱稱為「天使之翼（Angel Wing）」 。

    根據歐洲太空總署（ESA）說法，這張照片得到「星系大觀園（Galaxy Zoo）」公民科學計畫的判別與認證。

    2007年7月在網路啟動的「星系大觀園」計畫，被稱為「天文學研究中一次規模最大的普查活動」，10萬多名志願者的任務，就是透過網路上的圖片，對90多萬個最明亮的「疑似」星系進行識別，分辨出它們究竟是漩渦星系還是橢圓星系，或者根本就不是星系。

    「星系大觀園」計畫只用了175天就完成了專業天文學家多年的工作，另外還帶動了類似的天文公民科學計畫不斷湧現。VV689是「星系大觀園」與另一個天文公民團體「無線電星系大觀園」（Radio Galaxy Zoo）合力發掘辨識的成果，並由哈伯先進巡天照相機（Advanced Camera for Surveys，ACS）拍攝。

    VV689中的兩個星系實際上正處於碰撞之中，星系的相互作用使得VV689系統幾乎完全對稱，看起來就像以一組巨大的星系翅膀。

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