為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    9倍木星質量！哈伯觀測揭系外「幼齒」行星形成過程

    「AB Aurigae b」氣態巨行星，質量是木星9倍。（NASA官網）

    「AB Aurigae b」氣態巨行星，質量是木星9倍。（NASA官網）

    2022/04/10 15:12

    〔編譯陳成良／綜合報導〕天文學家利用美國太空總署（NASA）哈伯太空望遠鏡，最近觀測到一顆質量為木星9倍的系外行星，同時也是太陽系外至今發現的5000多顆行星中的最大一顆，其「孕育」過程仍處於非常早期階段，是迄今為止觀察到的氣態巨行星最早形成階段。由於該行星的誕生似乎跟一般認知不同，或顛覆過去科學界對行星形成的認知。

    不過這顆名為「AB Aurigae b」的氣態巨行星，位於御夫座的變體恆星「御夫座AB」（AB Aurigae）附近508光年位置，由圓盤和星塵環繞。這顆恆星的質量大約是太陽的2.4倍，亮度幾乎是太陽的60倍，大約有200萬年歷史，以恆星標準來說，猶如在嬰兒在人類子宮中正在孕育發展。相對之下，太陽約有45億年，處於「中年」。

    在天文學領域，一般認為，行星是透過重力「吸引」和「積累」周圍物質的「吸積」（Accretion）過程，由固體緩慢吸積到核心上而形成。這種「核心吸積」理論解釋了為何所有的行星都以相同的方向圍繞太陽運行，為何其軌道幾乎是完美的圓形。

    不過「AB Aurigae b」繞其主星運行的距離，足足是冥王星與太陽距離的2倍。科學家認爲，在這樣遙遠的距離上，木星大小的行星需要很長時間才能透過「核心吸積」形成，因此，這顆類木行星很可能是透過「星盤不穩定性」（disk instability）形成，即當恆星周圍的大質量星盤冷卻時，重力導致星盤迅速分解成一個或多個碎片，隨後形成行星。

    這項研究結果支持了之前的一種觀點，即巨行星能由「星盤不穩定性」這一過程形成，而不是只能透過解釋木星形成的標準模型「核心吸積」來形成。這一發現發表在4月4日的《自然天文學》期刊上。

    「AB Aurigae b」（箭頭所指），位於御夫座的變體恆星「御夫座AB」（AB Aurigae）附近508光年位置。（NASA官網）

    「AB Aurigae b」（箭頭所指），位於御夫座的變體恆星「御夫座AB」（AB Aurigae）附近508光年位置。（NASA官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    靠哈伯才看得到！發現史上最遙遠恆星 距地球129億光年
    2022/03/31 06:03

    靠哈伯才看得到！發現史上最遙遠恆星 距地球129億光年
    史詩級纏綿！哈伯捕捉到6.81億光年外3星系奇妙合體
    2022/02/23 15:18

    史詩級纏綿！哈伯捕捉到6.81億光年外3星系奇妙合體

    爆紅漢方減重茶幫全台減少20萬公斤
    今年最小滿月1/18報到 哈伯太空望遠鏡掠過「北部限定」才看到
    2022/01/15 14:05

    今年最小滿月1/18報到 哈伯太空望遠鏡掠過「北部限定」才看到
    絕美宇宙奇景！ 哈伯望遠鏡捕捉到螺旋星系奇妙同框
    2022/01/11 16:45

    絕美宇宙奇景！ 哈伯望遠鏡捕捉到螺旋星系奇妙同框

    想去全台第一日式庭園主題飯店嗎？ 快來參加
    NASA射「飛鏢」 首創試驗撞偏小行星護地球
    2021/11/24 22:31

    NASA射「飛鏢」 首創試驗撞偏小行星護地球
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播