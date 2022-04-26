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    哈伯望遠鏡32歲了！ NASA發佈5星系絕美合舞慶生照

    NASA發佈的哈伯慶生照，是編號40的希克森緻密星系群 （HCGs 40），位於長蛇座。（圖擷取自NASA官網）

    NASA發佈的哈伯慶生照，是編號40的希克森緻密星系群 （HCGs 40），位於長蛇座。（圖擷取自NASA官網）

    2022/04/26 15:16

    〔編譯陳成良／蹤合報導〕在許多人記憶裡，「哈伯太空望遠鏡」（Hubble Space Telescope）代表了整個世代對神秘外太空的想像。自1990年4月24日被發射至外太空中「漂泊」至今，哈伯望遠鏡每天24小時不間斷捕捉各種天文奇景。美國航太總署（NASA）精選了1張絕美實拍照片，呈現5星系絕美合舞的天文奇景，慶祝哈伯望遠鏡32歲生日快樂!

    1982年，加拿大的天文學家希克森（Paul Hickson）以及他的同事，利用掃描天空中的星系，確認約100個緊緻的星系團，如今被稱為「希克森緻密星系群」（Hickson Compact Groups, HCGs）。NASA發佈的哈伯慶生照，是編號40的希克森緻密星系群 （HCGs 40），位於長蛇座（Hydra）裡，呈現出5個非常接近的星系，3個是螺旋星系 （spirals）、1個是橢圓星系（elliptical），而另1個是透鏡狀的星系 （lenticular）。

    NASA在一份聲明中說道：「在悠閒的引力舞蹈中，整個星系群是如此擁擠，以至於它可以容納在一個不到我們銀河系恆星盤直徑2倍的空間區域中。 」

    預計這5個星系約10億年後，會碰撞組合成一個龐大的橢圓星系。雖然哈伯的壽命非常長，但它將無法見證這一事件。

    1990年4月24日，「發現號」太空梭載著哈伯望遠鏡升空，然後在4月25日將它送入太空。32年來，NASA統計了哈伯對約5萬個天體目標的150萬次觀測。它觀察過星系、彗星、小行星、星雲、行星和恆星。

    哈伯望遠鏡拍下的每一個瞬間、每一個「宇宙星象」，都讓遠在地球上的人類，更進一步理解整個銀河系。哈伯望遠鏡發現了無數個美麗的「星系團」，甚至間接證實了著名的「黑洞理論」，它對於天文科學的影響非常深遠。

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