3億光年外的宇宙大屠殺！黑洞吞噬恆星 NASA公布震撼影片

〔編譯陳成良/綜合報導〕當不幸恆星徘徊到黑洞附近時,後者引力會將它猛烈撕扯並釋出強烈輻射。最近美國航太總署(NASA)的哈伯太空望遠鏡詳細記錄了一顆恆星被黑洞吞噬的最後時刻。NASA於12日公布的影片顯示,一個飢餓的黑洞將捕獲的恆星扭曲成甜甜圈形狀,然後吞噬下去,畫面震撼。

黑洞吞噬恆星是宇宙中最瘋狂、最慘烈的畫面,這種宇宙扭打現場稱為「星潮汐破壞事件」(TDE),每1萬到10萬年才會發生1次。哈伯望遠鏡利用光譜獲得大量的數據,捕捉到精彩瞬間。

NASA說,黑洞的引力將恆星的東西拉進來,而輻射則將物質吹出來,兩者之間存在著一種平衡。天文學家們正在利用哈伯望遠鏡來了解當一顆難以約束的恆星墜入黑洞的引力「深淵」時會發生什麼。

哈伯無法近距離拍攝AT2022dsb潮汐事件的混亂情況,因為這顆被吞噬的恆星位於ESO 583-G004星系核心的近3億光年遠的地方。但是天文學家利用哈伯強大的紫外線敏感度來研究被粉碎恆星的光線,其中包括氫氣、碳等。相關光譜學提供了黑洞吞噬案的「鑑識」線索。

NASA53指出,「星潮汐破壞事件」事件陳述黑洞的進食習慣「亂七八糟」,恆星被吞噬後一些物質將被黑洞風吹到太空以接近光速的驚人速度移動,AT2022dsb事件也不例外,觀測表明一股來自黑洞​​的風以大約3%光速向地球方向投射。

分析哈伯望遠鏡收集的AT2022dsb光譜數據,團隊還確定恆星被撕裂後形成圍繞黑洞旋轉的氣體盤約有太陽系那麼大。

對天文學家來說,「星潮汐破壞事件」現場是一個令人興奮的地方,因為能揭開大量有關黑洞的訊息。

