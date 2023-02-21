中國官偷吃女下屬 誤傳偷情訊息、不雅片到工作群 雙遭開除

中國河南一名地方官近日誤將和女下屬偷情的訊息傳到工作群組，被爆出來後引發輿論熱議。（情境照，與本文無關）

2023/02/21 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國河南省一名地方官員與女下屬暗通款曲，誤將偷情訊息傳到工作群組，消息一出輿論譁然，相關單位立即展開調查，將涉事男女開除。

綜合中媒報導，河南焦作市城改辦郭姓主任近日在一個名為「示範區安委會成員單位」、共153人在內的工作群組發消息，「張X，睡了沒？這兩天妳老公沒再找事吧？要頂住壓力，即使全區知道咱倆開房又怎樣？妳老公知道又怎樣？不是都沒事嗎？我都能擺平。」

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郭男接著說：「按照原計畫，年後領導把我調到住建局，你在城改辦，咱倆聯手全區工程就是咱們的。已經給你提了副科，我正科，將來咱們還要提副縣呢。過去這股風頭就好了，不要跟妳老公發生關係，妳的身體只屬於我。」此外郭男還疑似將2人的不雅影片分享到群組內。

這段明顯是郭男誤傳的內容隨即被群組成員截圖爆料在網上，直指郭男在訊息中點名的張女，是當地城改辦副主任，消息曝光引發外界撻伐。從聊天截圖可以看出，郭男不僅與已婚的張女有不正當男女關係，2人還打算「吃下」管轄區域內所有工程，有重大貪瀆之嫌。

這起事件在中國網路上發酵後，焦作市「城鄉一體化示範區（高新區）」今天（21日）發布聲明稱，涉事城改辦主任郭某某、副主任張某已被免職，同時聯合調查人員就相關問題進行調查，有進一步調查結果將向外界通報。

從微博瘋傳的聊天截圖可以看到郭男與張女不僅偷情，還有貪瀆之嫌。（圖翻攝自微博）

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