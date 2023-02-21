為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國官偷吃女下屬 誤傳偷情訊息、不雅片到工作群 雙遭開除

    中國河南一名地方官近日誤將和女下屬偷情的訊息傳到工作群組，被爆出來後引發輿論熱議。（情境照，與本文無關）

    中國河南一名地方官近日誤將和女下屬偷情的訊息傳到工作群組，被爆出來後引發輿論熱議。（情境照，與本文無關）

    2023/02/21 19:05

    〔即時新聞／綜合報導〕近日中國河南省一名地方官員與女下屬暗通款曲，誤將偷情訊息傳到工作群組，消息一出輿論譁然，相關單位立即展開調查，將涉事男女開除。

    綜合中媒報導，河南焦作市城改辦郭姓主任近日在一個名為「示範區安委會成員單位」、共153人在內的工作群組發消息，「張X，睡了沒？這兩天妳老公沒再找事吧？要頂住壓力，即使全區知道咱倆開房又怎樣？妳老公知道又怎樣？不是都沒事嗎？我都能擺平。」

    郭男接著說：「按照原計畫，年後領導把我調到住建局，你在城改辦，咱倆聯手全區工程就是咱們的。已經給你提了副科，我正科，將來咱們還要提副縣呢。過去這股風頭就好了，不要跟妳老公發生關係，妳的身體只屬於我。」此外郭男還疑似將2人的不雅影片分享到群組內。

    這段明顯是郭男誤傳的內容隨即被群組成員截圖爆料在網上，直指郭男在訊息中點名的張女，是當地城改辦副主任，消息曝光引發外界撻伐。從聊天截圖可以看出，郭男不僅與已婚的張女有不正當男女關係，2人還打算「吃下」管轄區域內所有工程，有重大貪瀆之嫌。

    這起事件在中國網路上發酵後，焦作市「城鄉一體化示範區（高新區）」今天（21日）發布聲明稱，涉事城改辦主任郭某某、副主任張某已被免職，同時聯合調查人員就相關問題進行調查，有進一步調查結果將向外界通報。

    從微博瘋傳的聊天截圖可以看到郭男與張女不僅偷情，還有貪瀆之嫌。（圖翻攝自微博）

    從微博瘋傳的聊天截圖可以看到郭男與張女不僅偷情，還有貪瀆之嫌。（圖翻攝自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    浙江人妻車上出軌健身教練 人夫拍片怒PO網引熱議
    2022/07/06 09:34

    浙江人妻車上出軌健身教練 人夫拍片怒PO網引熱議
    綠綠der！人妻偷吃三鐵男 曝光後又暗通款曲...夫心碎求償
    2021/12/25 19:10

    綠綠der！人妻偷吃三鐵男 曝光後又暗通款曲...夫心碎求償

    快收藏！公園宅「這區」獲頂客收藏
    人妻看完小王裸照堅持離婚 綠帽夫氣炸...40萬和解金暴增到138萬
    2021/10/16 19:07

    人妻看完小王裸照堅持離婚 綠帽夫氣炸...40萬和解金暴增到138萬
    妻偷情「對門房間淫聲陣陣」 建商崩潰向小王求償2千萬
    2020/01/17 16:43

    妻偷情「對門房間淫聲陣陣」 建商崩潰向小王求償2千萬

    台八夯劇出現「這款」竟讓女演員搶著用
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播