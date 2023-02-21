軍情動態》跟老美較勁！共軍轟6-K演訓 稱飛越5千公里到南海

共軍近年持續加大對南海的常態性軍事活動，近日更宣稱有派出一架轟-6K轟炸機飛行超越5千公里到南海，專家認為此舉凸顯解放軍開始演練打穿第二島鏈的戰術。（美聯社）

2023/02/21 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕共軍近年持續加大對南海的常態性軍事活動，近日更宣稱有派出一架轟-6K轟炸機飛行超越5千公里到南海，專家認為此舉顯示解放軍開始演練打穿第二島鏈的戰術，核心則是劍指關島。

美國先前也曾派出B-1B、B-52等長程轟炸機，到關島或澳洲部署進駐，甚至飛經台灣東部海域，並靠近中國東海空域，藉此震懾中國。其中B-1B擁有11900多公里的航程，作戰半徑高達5400多公里；B-52航程約為1萬4162公里，且搭配空中加油還能有更長的續航力。

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共軍日前發布一則長程轟炸機訓練的消息，稱南部戰區空軍航空兵某師有名機長，駕駛一架轟-6K轟炸機飛行超越5千公里到南海，航時7小時，報導稱協同訓練的還有戰機和預警機。

由於轟-6K最大航程為7200公里，且可搭載核武，被視為有能力攻擊太平洋的美國航母戰鬥群。專家認為此舉是為了演練，在第一和第二島鏈之間，阻止美國航空母艦打擊群馳援台灣

中國軍事專家兼電視評論員宋忠平稱，本次的實戰演訓中，轟-6K展現它與不同軍機間的協同能力，5千公里也是目前轟-6K嘗試飛過的最遠距離，此舉顯示中國空軍具備深入海、空的戰力。

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