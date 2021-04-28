台海好壞消息參半！美記者分析 解放軍若走錯步下場淒慘

美國軍事記者艾克塞引述美國智庫蘭德分析：「如果解放軍沒有做好與美軍作戰的準備，那麼任何錯誤的評估都將是災難性的。」（路透檔案照）

2021/04/28 01:08

〔即時新聞／綜合報導〕台灣應對中國武力威脅，美國《富比士》（Forbes）軍事記者艾克塞（David Axe）撰寫報導，稱目前的台海局勢對台灣而言「有好消息，也有壞消息」，他也引述美國智庫蘭德（RAND）分析：「如果解放軍沒有做好與美軍作戰的準備，那麼任何錯誤的評估都將是災難性的。」

艾克塞指出，對台灣的好消息是，儘管中國不斷出現激烈的言論和公然的軍事行動，但中國領導人習近平似乎安於現在的台海狀況，台灣在「功能上」確實是獨立的；壞消息是，如果台灣正式宣布獨立，或是中共認為他們的統一美夢喪失說服力，解放軍可能會入侵台灣。

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美國智庫蘭德分析，中國軍事崛起改變美方的戰略，美國為台而戰的代價愈來愈高，但不參戰的機會成本也在增加當中，美方也尚未闡明「中國發動什麼程度的軍事攻擊」美軍就會祭出反制性手段，因此，當前的戰略模糊很難確切表明「台灣現在有多安全」，美軍履行承諾的不確定性，使北京愈來愈有理由懷疑美國。

蘭德強調，儘管如此，中國卻也不能低估美國面臨緊急狀況時做出的反應，如果解放軍沒有做好與美軍作戰的準備，那麼任何錯誤的評估都會是災難性的，另外，考慮到解放軍的實戰經驗不足，以及台海戰爭的高危險性，中國發動軍事攻擊卻自傷的風險還是極大。

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