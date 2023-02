瓦礫堆驚見黑色喵星人！慘遭鐵架困住 眼神超無助

2023/02/11 00:17

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其與敘利亞邊界6日發生規模7.8強震,釀成嚴重傷亡。救難人員在現場不僅找尋受困民眾,也發現動物。推特帳號「Turkish Paramedic」分享一段影片,只見一隻黑色貓咪躺在瓦礫堆中被救難隊發現,眼睛瞪大四處張望,可憐模樣讓不少網友感到心疼。

從救難人員拍攝的影片中能發現,一隻黑貓躺在瓦礫堆中,身體被鋼鐵緊緊困住無法脫身,且表情看起來相當驚恐。畫面中貓咪並沒有發出任何叫聲,只是睜大著雙眼看著救難人員。

影片曝光後,許多網友紛紛留言表示「可憐的貓貓」、「主人不知道還在嗎?」、「牠看起來被嚇壞了」、「好心疼」、「應該已經獲救了吧?」、「跟主人失散了...」、「表情看起來好無助」、「快把牠救出來吧」。

另外在土耳其哈塔伊省(Hatay),救難人員在倒塌的瓦礫堆中發現受困的20歲男大生塞廷(Kerem Cetin)以及其愛貓Cilek(草莓)。正當救難人員準備將塞廷從廢墟中拉出來時,塞廷堅持請人員先把愛貓救出。最後Cilek經過一番掙扎之後,成功被救難隊給抱了出來,而塞廷隨後也被救了出來,人貓皆安。

When a local rescue team found university student Kerem Cetin under rubble in Turkey's Hatay, the earthquake victim immediately asked them to save his cat before pulling him out pic.twitter.com/WmwQC4csT2