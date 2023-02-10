有搜救犬受傷！ 搜索期間發現「後腳流血」 領犬員立即暫停工作協助包紮

1隻隸屬斯洛維尼亞派出的搜救團的搜救犬，今日傳出在搜索期間不幸受傷的消息。（圖擷取自Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije 臉書粉專）

2023/02/10 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其與敘利亞邊界日前發生規模7.8強震，造成2國傷亡慘重，多國紛紛派遣搜救隊和搜救犬前往當地救災。先前傳出多起搜救犬成功尋獲倖存者的喜訊，而今卻傳出斯洛維尼亞的1隻搜救犬，不幸在搜索期間受傷的消息。

斯洛維尼亞搜救犬訓練員協會今（10）日在臉書粉專「Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije」分享最新消息，除了提到斯洛維尼亞派出的搜救團隊在土耳其強震第4天，持續進行拆遷和救援工作，然而現場環境仍許多瓦礫和鐵絲，所有人員為了盡快找出所有傷患，與搜救犬一起馬不停蹄地進行搜索行動。

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然而其中1隻搜救犬在晚間被領犬員發現，牠在值勤期間不慎傷到腳掌，導致腳掌破皮流血。對此，領犬員立即暫時放下搜索行動，並和其他隊員一起圍在受傷的搜救犬身邊，為牠處裡傷口，而這隻狗狗也非常乖巧地躺在地上，讓領犬員小心翼翼為牠清理、包紮傷口，事後還幫狗狗穿上鞋子，避免傷口再次碰到瓦礫時導致感染。

搜救犬受消息曝光之後，讓許多網友紛紛留言為狗狗與領犬員加油打氣，「祝狗勾早日康復」、、「你們是最棒的， 記得照顧好自己」、「一定很痛，辛苦了汪汪隊」、「搜救犬不顧一切，都是為了拯救人們，讓人心疼又尊敬」、「辛苦了，每一位和狗狗英雄們都要平安」、「願世界所有幫忙的救援的狗狗們以及所有搜救人員都平安」 。

另有部分部分網友質疑，為什麼不給現場的搜救犬穿上鞋子，對此有內行人士指出，國際搜救犬組織並沒有銘文強制規定搜救犬必須穿鞋子，一般是交由現場的領犬員來判斷。並補充解釋，讓狗狗穿鞋反而可能對其造成壓力，加上狗狗長時間穿鞋也會因無法散熱導致體溫升高，以及無法用爪子牢抓地面，反而會大大增加牠們意外受傷的機率。

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