    首頁 > 生活

    大陸冷氣團明南下！ 未來一週早晚冷涼低溫「下探個位數」

    2026/01/12 18:48 記者蔡昀容／台北報導
    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    明天週二（13日）新一波大陸冷氣團南下，加上輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大，東半部、中部以北山區有短暫雨。中央氣象署預報，未來一週各地早晚冷涼，氣溫下探個位數。

    氣象署預報員劉沛滕表示，今天大陸冷氣團減弱，但週二又有新一波大陸冷氣團逐漸南下影響台灣，上半天逐漸轉乾，西半部多雲到晴。週三花東及恆春半島局部短暫雨。

    週四大陸冷氣團減弱，週四、週五各地大多是多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。週末水氣增加，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島局部短暫雨，其他地區多雲。下週一北台灣有雨。

    溫度方面，劉沛滕指出，週五以前日夜溫差大，可達10度甚至以上。白天中南部可達25度左右，北部可達22至23度，夜間可能降到13至15度。

    週二及週三部分地區受冷空氣及輻射冷卻影響，降溫較為明顯。週二清晨新北、新竹一帶預估降到9至10度；週三清晨中部以北、宜蘭11至13度，局部空曠及近山區氣溫更低。

    週四及週五冷氣團減弱。週六起受東北風影響。下週一開始明顯降溫，北台灣白天約19度，中南部維持25、26度。週二及週三局部地區氣溫會再下降。

    北緯5至10度環境適合低壓發展，預估週三、週四有機會發展成熱帶擾動。劉沛滕說，菲律賓東南海面有機會生成熱帶性低氣壓，若進一步轉為2026年第一號颱風洛鞍。不過颱風不太可能影響台灣，颱風北上過程就會被冷空氣削弱並消散。

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

